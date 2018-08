Kakve su političke šanse Dalije Orešković? Holy: Čvrsta je, ali...

Mirela Holy komentirala je na N1 najavu političkog aktiviranja Dalije Orešković bivše čelnice Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa

'Potencijal za takvu neku opciju u Hrvatskoj postoji, na ljevici je kaos, SDP je u krizi duže vremena, tu perspektive nisu dobre, u rujnu bi moglo doći čak i do pucanja SDP-a. To otvara prostor na lijevom političkom spektru. Dalija Orešković je dobra osoba koja bi mogla motivirati ljude na lijevom spektru da joj daju glas. Da bi bili uspješni, morate imati jaku infrastrukturu na terenu, jaku financijsku i medijsku podršku. Ne smatram da je nemoguće ostvariti uspjeh iz pozicije potpunog političkog autsajdera, što Dalija Orešković jest', poručila je Holy na N1 dodavši da sumnja kako bi Orešković mogla osvojiti vlast.

Holy je imala slična iskustva sa svojom strankom ORaH, koja je na početku rasla, ali kaže da je u toj stranci bilo puno karijerista te da zbog toga i zbog progresivnih ideja, ORaH nije ostvario uspjeh.

"Birači biraju političare koji su slični njima, ja nisam tipična političarka, vrlo sam tvrda po pitanju svojih stavova i koja neće pogaziti svoju riječ. Birači ne prepoznaju ljude koji drže do svojih programa, nego biraju one koji su slični njima, populiste koji ne drže do svoje političke ideje i koji ne drže do svoje riječi. Narod uvijek ima vlast kakvu zaslužuje. Orešković bi mogla imati uspjeha, ali neće biti u prilici ostvariti promjene u Hrvatskoj', poručila je Holy.

Holy naglašava da Orešković nema iskustvo operativne politike te da postoji velika razlika između vođenja Povjerenstva i svakodnevnog bavljenja politikom te rađenja kompromisa.