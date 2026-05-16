rukavica izazivača

Bivši britanski ministar Streeting: Kandidirat ću se u utrci protiv Starmera

V. B./Hina

16.05.2026 u 19:11

Wes Streeting Izvor: EPA / Autor: ANDY RAIN
Bivši britanski ministar zdravstva Wes Streeting rekao je u subotu da će izazvati premijera Keira Starmera u eventualnoj utrci za vodstvo stranke te je pozvao šefa vlade da postavi vremenski okvir za svoj odlazak

Govoreći na konferenciji think tanka Progress u Londonu u subotu, Streetinga su pitali hoće li se kandidirati za nasljednika premijera.

"Trebamo valjanu utrku s najboljim kandidatima na terenu, a ja ću se natjecati", rekao je Streeting.

U svom prvom javnom nastupu od ostavke na mjesto ministra zdravstva, Streeting je u subotu predstavio početnu političku platformu za borbu za vodstvo laburista.

Rekao je da Britanija mora težiti "novim posebnim odnosima" s Europskom unijom, prenosi agencija dpa. Kritizirao je i „pretjerani oprez“ među laburistima, koji je započeo kada je stranka bila u oporbi i prenio se u vladu.

„Umjesto spremnosti da se osporavaju ideje i ukidaju problemi, rasprava se smatrala podjelom i zaustavila“, naglasio je.

Wes Streeting u četvrtak je podnio ostavku na mjesto ministra zdravstva, optužujući premijera za gubljenje političkog smjera i da druge prisiljava da preuzmu krivnju za neuspjehe njegove vlade.

Katastrofalni rezultati za vladajuće laburiste na prošlotjednim lokalnim izborima doveli su do najnovije krize u Britaniji, samo nešto manje od dvije godine nakon što je Starmer dobio značajnu većinu obećanjem da će donijeti stabilnost i okončati desetljeće političkog kaosa.

