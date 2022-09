IAEA: Iran obogatio uranij blizu razine za nuklearnu bombu

Iranske zalihe uranija obogaćenog do 60%, što je blizu razine za nuklearno oružje, bit će dovoljne u slučaju dodatnog obogaćivanja uranija za nuklearnu bombu, pokazalo je izvješće UN-ove agencije za atomsku energiju (IAEA) objavljeno u srijedu

Prelazak tog praga prekretnica je u kršenju odredbi nuklearnog sporazuma iz 2015. između Irana i svjetskih sila koji je ograničio razinu do koje je Iran smio obogaćivati uranij na 3,67%, znatno ispod 20 posto koliko je Iran postigao prije sporazuma. Za nuklearnu bombu potrebna je razina obogaćenosti od 90 posto.

"Iran sada može proizvesti 25 kg (uranija) na 90% ako to želi", odgovorio je Reutersu visoki diplomat na pitanje ima li Iran dovoljno obogaćenog uranija za bombu.

U izvješću IAEA-e se navodi da su iranske zalihe uranija obogaćenog do 60 posto u obliku uranijeva heksafluorida, plina koji se obogaćuje centrifugama, procijenjene na 55,6 kg, što je povećanje od 12,5 kg u odnosu na prethodno tromjesečno izvješće.

Iranu bi trebalo otprilike tri do četiri tjedna da proizvede dovoljno materijala za bombu ako bi to htio, rekao je diplomat, dodajući da bi IAEA-i trebala dva do tri dana da otkrije korake u tom smjeru.

Iran negira da namjerava proizvesti nuklearnu bombu.

U neizravnim pregovorima Irana i SAD-a postignut je samo mali napredak prema oživljavanju sporazuma. U slučaju obnove sporazuma Iran bi trebao ugasiti brojne napredne centrifuge jer mu je sporazum dopuštao samo obogaćivanje centrifugama IR-1 prve generacije.

Također bi se smanjila količina obogaćenog uranija s trenutnih otprilike četiri tone na 202, 8 kg.