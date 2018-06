I Ranko Ostojić pozvao Bernardića na ostavku

Nakon koprivničkog gradonačelnika Mišela Jakšića, šefa krapinsko zagorskog SDP-a Siniše Hajdaša Dončića, predsjednika SDP-a Zagrebačke županije Mihaela Zmajlovića i drugih, Ranko Ostojić još je jedan poznati SDP-ovac koji je posljednjih dana aktualnog šefa stranke Davora Bernardića pozvao da podnese ostavku

'Stanje u SDP-u nije dobro i to već dugo traje. Vrijeme je da se pokrenu određeni procesi koji će dovest do toga da se takvo stanje promijeni. Ja ću biti u prilici da razgovaram s Bernardićem i da ga pozovem da podnese ostavku i da time omogući proces koji bi vodio ka boljem SDP-u', kazao je Ranko Ostojić novinarima u Saboru.

Upitan bi se on sam ponovno kandidirao za predsjednika stranke, Ostojić je kazao da o tome uopće ne želi razgovarati. 'Po meni je jedino bitno da Bernardić mora potegnuti odgovoran potez i napustiti mjesto predsjednika', rekao je Ostojić .

Na pitanje da se Bernardića već nekoliko puta pokušalo rušiti, Ostojić je odgovorio da kritike nisu bile rušenje. 'Ovo je situacija u kojoj će se ili dogovoriti ili će doći do raskola u stranci. Ovo više nije varijanta s kojom možemo ići naprijed', kaže Ostojić.

'Davor je imao priliku i činjenica je da kao predsjednik nije uspio napraviti ono što je obećao i nakon toga trebao bi uslijediti onaj dio gdje se kaže 'ok, nisam uspio'. U interesu stranke to bi bilo najbolje', rekao je Ostojić .

O tome tko bi mogao naslijediti Bernardića Glasovac nije htjela licitirati imenima. 'Ja se, kao što sam puno puta do sada rekla, neću kandidirati jer smatram da nemam dovoljno iskustva i kompetencija da bih se u ovom trenutku prihvatila tako odgovorne uloge, no, sigurno mogu biti dio tima koji će pokušati SDP čupati iz krize. Ako i drugi tako misle, ja ću se toga rado prihvatiti', dodala je.

No, što poslije, upitali su novinari. 'Svi recepti koje smo do sada upotrijebili nisu imali učinka i očito trebamo tražiti nove načine, a koji je taj novi recept, u ovome trenutku ne znam. No, sigurna sam da neću moći živjeti s tim da sam šutke i pasivno gledala nešto što odlazi u propast i ništa nisam učinila. Još nismo detektirali što bi bio spas SDP-a. Razgovaramo već godinu dana i očekujem da će se sada neki razgovori intenzivirati. Detektirali smo probleme, ali nismo detektirali rješenje, ali hoćemo', kazala je Glasovac .

'Nezadovoljna sam stanjem u stranci i načinom na koji nas percipiraju naši birači. Mi smo tu zbog njih i ako vidimo da su ti trendovi negativni i da je percepcija među našim biračima loša, onda se trebamo duboko zamisliti nad time i napraviti sve što je moguće da se to promijeni. Ako to znači promjenu trenera ili cijelog tima, onda treba razmišljati i o tome', kazala je Sabina Glasovac o smjeni Bernardića.

Zbog stanja u stanci zabrinut je i bivši dugogodišnji glavni tajnik SDP-a Igor Dragovan, koji je stranačke kolege pozvao na dijalog. 'Zalažem se za otvoreni demokratski dijalog i razgovor u stranci bez pritisaka, podmetanja, prijetnji i ucjena. To je ono što me kao socijaldemokrata i čovjeka koji je dugi niz godina sudjelovao u stvaranju stranke, prošao uspone i padove SDP-a, dobra i loša vremena, obvezuje da to javno kažem. Smatram da postoji mogućnost i prostor u SDP-u da se otvoreno razgovara o svim starima i da svatko ima pravo reći što misli da je loše ili dobro u stranci. Na takav način svaka inicijativa je dobrodošla koja u tom pravcu otvara raspravu u stranci. Ta rasprava mora završiti što prije. Podsjetit ću da sam prije nekoliko dana rekao da smo mi ovdje prije svega zbog građana,a ne zbog sebe samih i naša obveza mora biti da se borimo za bolji život građana RH, a ne da se zatvorimo sami između sebe i da raspravljamo i nedogled', kazao je Dragovan novinarima u Saboru.



Članstvo je to koje će odlučiti što će biti s Bernardićem, dodao je. Upitan je li potisao peticiju kojom se traži ostavka predsjednika stranke, Dragovan kaže: 'Nisam zadovoljan, ja ću potpisati svaki inicijativu koja vodi ka tome da se otvori razgovor, pa to je isto jedna inicijativa koja vodi razgovoru. Na onima koji vode stranku je da pruže ruku za dijalog. Prošlo je puno vremena i mi se bavimo sa sobom, mislio sam da smo mi unutarstranačke izbore davno završili, ali nažalost izgleda da ti izbori lebde nad SDP-om cijelo ovo vrijeme. A to nije dobro.'

Na pitanje treba li Bernardić otići, kaže: 'Ako ne postoji mogućnost da se SDP promijeni, onda svi oni koji vode SDP moraju razmisliti vode li ga u pravom smjeru. To je moj odgovor.'