I Jandroković se sastao s Cormannom, poznato o čemu su razgovarali

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković primio je glavnog tajnika Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) Mathiasa Cormanna koji boravi u službenom posjetu Hrvatskoj, priopćio je u petak ured predsjednika Sabora
Tijekom razgovora istaknuto je da je Republika Hrvatska uspješno provela niz reformi i prilagodbi zakonodavstva te se nalazi u završnoj fazi procesa pristupanja OECD-u. Predsjednik Jandroković naglasio je da je članstvo u toj organizaciji od strateškog interesa za Hrvatsku, jer omogućuje uključivanje u zajednicu četrdesetak najrazvijenijih svjetskih gospodarstava.
Dodao je kako Hrvatski sabor od samog početka procesa pravovremeno provodi sve zakonodavne aktivnosti usmjerene na učinkovito usklađivanje sa zahtjevima članstva OECD-a. Naglasio je i kako je naročito važno da napredak u pristupnom procesu uvijek bude utemeljen na objektivnim zaslugama svake od država kandidatkinja.
Glavni tajnik Cormann osvrnuo se na napredak koji je Hrvatska u vrlo kratkom razdoblju ostvarila, po čemu može biti primjer aktualnim i budućim državama kandidatkinjama za članstvo. Istaknuo je važnost Hrvatskoga sabora u cjelokupnom dosadašnjem procesu te podsjetio na ulogu koju će Sabor imati pri ratifikaciji ugovora o pristupanju Hrvatske OECD-u.
Na sastanku su ukratko predstavljeni i ključni naglasci drugog Ekonomskog pregleda OECD-a za Hrvatsku koje glavni tajnik Cormann javnosti prezentira danas.
Predsjednik Hrvatskoga sabora istaknuo je kako se ulaskom u OECD zaokružuje proces međunarodnog pozicioniranja Hrvatske, nakon ostvarenog članstva u NATO-u i Europskoj uniji, te integracije u europodručje i schengenski prostor. Osvrnuvši se na rastuću globalnu neizvjesnost i sve vidnije slabljenje multilateralizma, kazao je kako upravo organizacije poput OECD-a mogu značajno doprinijeti jačanju međunarodne suradnje i povećanju otpornosti gospodarstva.
Predsjednik Jandroković podsjetio je kako unutar Odbora za vanjske poslove od srpnja 2023. djeluje Radna skupina za koordinaciju aktivnosti u Hrvatskom saboru s ciljem pristupanja Republike Hrvatske OECD, u kojoj su predstavnici većine stranaka zastupljenih u Hrvatskome saboru.
Ujedno, zajedno s predsjednicima i članovima drugih relevantnih odbora, Radna skupina redovito surađuje s Globalnom parlamentarnom mrežom OECD-a. Sve navedeno potvrđuje visoku razinu interesa zastupnika za proces pristupanja Hrvatske OECD-u, zaključio je predsjednik Jandroković, prenosi se u priopćenju.