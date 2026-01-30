I Jandroković se sastao s Cormannom, poznato o čemu su razgovarali

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković primio je glavnog tajnika Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) Mathiasa Cormanna koji boravi u službenom posjetu Hrvatskoj, priopćio je u petak ured predsjednika Sabora

Tijekom razgovora istaknuto je da je Republika Hrvatska uspješno provela niz reformi i prilagodbi zakonodavstva te se nalazi u završnoj fazi procesa pristupanja OECD-u. Predsjednik Jandroković naglasio je da je članstvo u toj organizaciji od strateškog interesa za Hrvatsku, jer omogućuje uključivanje u zajednicu četrdesetak najrazvijenijih svjetskih gospodarstava.

Dodao je kako Hrvatski sabor od samog početka procesa pravovremeno provodi sve zakonodavne aktivnosti usmjerene na učinkovito usklađivanje sa zahtjevima članstva OECD-a. Naglasio je i kako je naročito važno da napredak u pristupnom procesu uvijek bude utemeljen na objektivnim zaslugama svake od država kandidatkinja. Glavni tajnik Cormann osvrnuo se na napredak koji je Hrvatska u vrlo kratkom razdoblju ostvarila, po čemu može biti primjer aktualnim i budućim državama kandidatkinjama za članstvo. Istaknuo je važnost Hrvatskoga sabora u cjelokupnom dosadašnjem procesu te podsjetio na ulogu koju će Sabor imati pri ratifikaciji ugovora o pristupanju Hrvatske OECD-u.