I dalje nepoznat motiv masovne pucnjave u kršćanskoj školi u Wisconsinu

Među 2610 incidenata od 1996. godine, u kojima je poznat spol napadača, počiniteljice su bile odgovorne za samo 107 napada. Samo oko tri posto svih masovnih pucnjava u SAD-u izvele su žene, pokazuje studija.

Motiv napada je i dalje nepoznat. Šef policije Shon Barnes rekao je u utorak CNN-u da istražitelji pregledavaju internetske objave i mogući manifest koji je počiniteljica možda ostavila.

"Upoznati smo s manifestom, ako to tako želite nazvati, ili nekom vrstom pisma koje je objavio netko tko joj je navodno bio prijatelj", rekao je Barnes.

Barnes je rekao da policija također istražuje njezin mobitel i računalo da vidi je li bilo ikakvih razmjena između nje i nekog drugoga. Druga pitanja na koja istražitelji pokušavaju odgovoriti je kako je 15-godišnjakinja nabavila pištolj i jesu li njezini roditelji bili nemarni.

"To je pitanje na koje moramo odgovoriti s uredom našeg državnog tužitelja", rekao je Barnes. "No u ovom trenutku čini se da to nije slučaj."