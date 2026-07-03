Okončan postupak koji je trajao od 1997., nadbiskup Hranić: Zahvalan sam Bogu i Plenkoviću

Ugovor o prijenosu prava vlasništva nad zamjenskim nekretninama, šumi i šumskom zemljištu na ime naknade za nekretnine koje se nisu mogle vratiti u postupku denacionalizacije u petak su u Đakovu potpisali predstavnici Vlade RH i Đakovačko-osječke nadbiskupije
U nazočnosti hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, ugovor su potpisali đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić te potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić.
Riječ je o šumi i šumskom zemljištu u okolici Đakova, u površini koja odgovara oduzetoj imovini, a koja nije mogla biti vraćena u procesu denacionalizacije.
Odluku o dodjeli zamjenskih nekretnina Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji Vlada je donijela na sjednici 23. travnja.
Nadbiskup Hranić kazao je da riječ o 2.300 hektara šume i šumskog zemljišta koji se dodjeljuju u posjed Nadbiskupiji kao zamjenske čestice.
Tražili smo rješenje po modelu "kvadrat na kvadrat", bilo nam je neprihvatljivo da nam država daje naknadu u novcu, već nam je bilo bitno da to bude u naravi, pojasnio je Hranić.
Proces rješavanja je trajao dosta dugo, ali zahvalan sam Bogu, što se to ipak dogodilo, premijeru Plenkoviću jer je pokazao političku volju da se to riješi i na osobit način ministru Vlajčiću, koji je to odradio do kraja, sa svojim suradnicima, dodao je nadbiskup Hranić.
Ministar Vlajčić istaknuo je da je tim činom okončan postupak koji je trajao od 1997. te ispravljena velika povijesna nepravda prema hrvatskoj rimokatoličkoj crkvi i ovoj Nadbiskupiji. Kroz ranije postupke riješeno je 9.400 hektara, sada još preostalih 2.300 hektara, u vrijednosti 16 milijuna eura. Crkva se odrekla ukupne vrijednosti od 25 milijuna eura, i pristala na 16 milijuna, kako bi se postupak okončao, što dovoljno govori o dobroj namjeri, dodao je Vlajčić. Zahvalio je i prethodnim ministrima te svim nadležnim službama koje su sudjelovale u rješavanju tog kompleksnog imovinsko-pravnog postupka.
U nastavku posjeta Osječko-baranjskoj županiji premijer Plenković će u baranjskom mjestu Dardi, obići romsko naselje, u pratnji saborskog zastupnika Veljka Kajtazija, a u Ernestinovu će biti nazočan svečanom otvorenju Kulturnog dječjeg centra "IDEM".