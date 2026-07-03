Okončan postupak koji je trajao od 1997., nadbiskup Hranić: Zahvalan sam Bogu i Plenkoviću

Ugovor o prijenosu prava vlasništva nad zamjenskim nekretninama, šumi i šumskom zemljištu na ime naknade za nekretnine koje se nisu mogle vratiti u postupku denacionalizacije u petak su u Đakovu potpisali predstavnici Vlade RH i Đakovačko-osječke nadbiskupije

U nazočnosti hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, ugovor su potpisali đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić te potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić. Riječ je o šumi i šumskom zemljištu u okolici Đakova, u površini koja odgovara oduzetoj imovini, a koja nije mogla biti vraćena u procesu denacionalizacije. Odluku o dodjeli zamjenskih nekretnina Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji Vlada je donijela na sjednici 23. travnja.

Nadbiskup Hranić kazao je da riječ o 2.300 hektara šume i šumskog zemljišta koji se dodjeljuju u posjed Nadbiskupiji kao zamjenske čestice. Tražili smo rješenje po modelu "kvadrat na kvadrat", bilo nam je neprihvatljivo da nam država daje naknadu u novcu, već nam je bilo bitno da to bude u naravi, pojasnio je Hranić.

Đakovo: Sastanak Vlade s nadbiskupom mons. Đurom Hranićem Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL







Đakovo: Sastanak Vlade s nadbiskupom mons. Đurom Hranićem Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL