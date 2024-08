Hrvatskim cestama haraju lažni policajci: Pazite kako su 'ošišali' našu čitateljicu

'Crno civilno vozilo, marke škoda zaustavilo nas je uz pomoć rotirke i natpisa 'STOP'. Iz vozila su izišla dva civila i predstavili se kao prometni policijaci. Slijedio je set standardnih pitanja tipa 'znate li zašto smo vas zaustavili'. Niti u jednom trenutku nisu nam pokazali nikakve dokumente niti su imali policijske oznake', priča naša čitateljica iz Sarajeva.

Nakon što su civili iz crne Škode nju i supruga koji je vozio uvjerili da su na autocesti vozili deset kilometara na sat iznad ograničenja, počelo je cjenkanje.

'Najprije su tražili da platimo 600 eura, na što smo se mi oštro pobunili. To cjenkanje kao na tržnici trajalo je dosta dugo te su oni malo po malo spuštali iznos 'kazne' za po 50 eura. Sve je to potrajalo do njihove eskalacije i grubog traženja da im platimo 150 eura', nastavlja čitateljica.