Hrvatski vaterpolist sa suigračem spasio desetak ljudi od utapanja. Iz olujnog mora izvlačio i spasioce

Šibenski vaterpolist Antun Goreta (24), zajedno sa svojim suigračem iz A2 ligaša Latine Lucom di Roccom, spasio je desetak kupača iz olujnog mora na plaži u talijanskom gradu Anziju, koji se nalazi na obali Tirenskog mora

'Odmah da vam kažem, nije to bilo nikakvo herojsko djelo, već čisto ljudski čin. Nismo to napravili radi slave, već da spasimo ljudske živote. Da budem do kraja iskren, prvi je u more skočio moj suigrač Luca, a onda sam ja krenuo za njim instinktivno. Baš onako kao što se radi za ekipu, bez ikakva razmišljanja o posljedicama. U konačnici, najvažnije je da je sve prošlo bez ljudskih žrtava', rekao je Antun Goreta za Šibenski.