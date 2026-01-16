Hrvatske ceste potpisuju ugovor za novu brzu cestu: Gradit će se tri i pol godine

Glasnogovornica Tamara Đurijanček Hini je potvrdila da se ugovor s izvođačem radova planira potpisati do kraja ovog mjeseca, planirano je trajanje radova na dionici Dugi Rat – Omiš 42 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao te će se radovi izvoditi prema ugovoru i ishođenim dozvolama.

Rekla je da su u tijeku dodatne stručne analize izrade spoja obilaznice Omiša prema autocesti.

Ako bi se utvrdila mogućnost izvedbe i opravdanost navedenog spoja u okviru postojećeg ugovora, ista bi se provela isključivo kroz propisani postupak izmjena i dopuna postojeće studijske i projektne dokumentacije te već ishođenih dozvola i rješenja postojećeg projekta, istaknula je.