ČEKA SE ODLUKA VLADE

Hrvatska već godinu dana nema državnog tajnika za more, evo tko je prvi kandidat za tu funkciju

Damir Petranović

24.06.2026 u 17:33

Marijan Čelan i Jakša Balov (desno)
Marijan Čelan i Jakša Balov (desno) Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Dulje od godine dana - preciznije, još od 15. svibnja prošle godine - Hrvatska nema državnog tajnika za more u Vladi, odnosno u ministarstvu koje isto to 'more' ima u svom nazivu, i to čak na prvom mjestu. Protokolarne dužnosti uglavnom obavljaju državni tajnici zaduženi za ceste ili željeznice a stvarni posao nižerangirani ravnatelji uprava u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, odnosno profesionalni državni službenici

'Morski' resor ostao je obezglavljen kada je lani razriješen dotadašnji dugogodišnji državni tajnik Josip Bilaver, formalno na njegov osobni zahtjev - a zapravo zato što se natjecao i izabran je na dužnost zadarskog župana. Pamti se lanjska bizarna situacija kada je jedan sajam nautike svečano otvorio državni tajnik zadužen za poštu i željeznice, Žarko Tušek iz Zaboka, a nepopunjenost ove funkcije došla je do izražaja i nakon nedavne teške pomorske nesreće između otoka Brača i Šolte, u kojoj je poginulo četvero čeških državljana.

Sudar trajekta i katamarana u splitskoj trajektnoj luci
  • Sudar trajekta i katamarana u splitskoj trajektnoj luci
  • Sudar trajekta i katamarana u splitskoj trajektnoj luci
  • Sudar trajekta i katamarana u splitskoj trajektnoj luci
  • Sudar trajekta i katamarana u splitskoj trajektnoj luci
  • Sudar trajekta i katamarana u splitskoj trajektnoj luci
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Sudar trajekta i katamarana u splitskoj trajektnoj luci Izvor: Cropix / Autor: Paun Paunovic

Novog državnog tajnika zaduženog za more bez natječaja imenuje Vlada, a u stvarnosti se radi o izboru premijera Andreja Plenkovića koji ga formalno i predlaže - najčešće nakon konzultacija s HDZ-ovom bazom uz poštivanje ravnoteže, odnosno regionalne zastupljenosti stranačkih kadrova.

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Jakša Balov najozbiljniji kandidat?

Po nepisanom pravilu, resor mora pripada dalmatinskim kadrovima - na toj funkciji dugo vremena bili su kapetan Mario Babić iz Splita, potom Branko Bačić s Korčule te spomenuti Josip Bilaver iz Zadra.

Kako tportal neslužbeno doznaje, unutar HDZ-a u posljednje vrijeme traju rasprave oko toga treba li ovo mjesto pripasti nekomu iz zadarske ili splitske organizacije, pri čemu obje imaju svoje argumente. Posljednji državni tajnik za more bio je Zadranin, ali s druge strane Splićani su, odnosno stranački kadrovi iz tog grada, već dulje vrijeme podzastupljeni uzevši u obzir snagu lokalne organizacije i činjenicu da drže vlast u drugom najvećem hrvatskom gradu.

Jakša Balov
Jakša Balov Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kako se također neslužbeno može doznati, u stranačkim kuloarima kao najozbiljniji kandidat za ovu funkciju već nekoliko mjeseci figurira Jakša Balov, splitski gradski vijećnik HDZ-a. Balov je dugogodišnji privatni poduzetnik, ima završen fakultet upravo pomorske struke i more je njegovo polje interesa.

'Priča oko imenovanja državnog tajnika je zamrla, no jasno je da bi u dogledno vrijeme trebala biti razriješena. U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture resori su ogromni i na toj poziciji potrebna je osoba od formata', rekao je jedan od sugovornika tportala iz HDZ-a.

Kontaktirali smo i Jakšu Balova, no on je otklonio svaku mogućnost razgovora na ovu temu.

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