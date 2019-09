'Hrvatska nije napravila bodljikavu žicu na granici, niti je izgradila zid. Mi smo članica EU i imamo dovoljne mehanizme'

Hrvatski premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Bruxellesu s najvišim dužnosnicima Europske unije rekao je da je Hrvatska dobila jasna jamstva oko ulaska u Schengen

'Dobili smo vrlo jasna jamstva predsjednika Europske komisije (Jean Claudea Junckera) da će do kraja njegovog mandata, a to je listopad, Komisija uputiti Vijeću prijedlog da je Hrvatska ispunila kriterije za Schengen i da se nakon toga proces donošenja odluka prenosi na države članice', kazao je Plenković istaknuvši da je to bila naša ambicija i cilj na kojem su puno radili, javlja RTL.