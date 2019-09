Šarec: Ako EK da zeleno svjetlo Hrvatskoj za Schengen onda će Slovenija djelovati politički

Slovenski premijer Marjan Šarec koji boravi u New Yorku, gdje vodi izaslanstvo svoje zemlje na jesenskom zasjedanju skupštine UN-a, izrazio je u četvrtak u razgovoru s novinarima svoje nezadovoljstvo odlukom odlazeće Europske komisije da se pitanje ispunjava li Hrvatska tehničke uvjete za pristup Schengenskom prostoru stavi na dnevni red, na što Slovenija ima rezerve

"Slovenija zna kako je izuzetno zahtjevno imati vanjsku schengensku granicu, a brine me to što Hrvatska nema riješeno granično pitanje praktično s nijednom državom. Kako onda možemo zaobići ta pitanja i automatski odrediti da je netko primjeren za ulazak u Schengen", ustvrdio je u razgovoru s novinarima koji u New Yorku prate rad slovenskog izaslanstva.

Dodao je da ga, od kada odlazi na sastanke Europskog vijeća nijedna stvar ne može iznenaditi, no da se boji da Europska komisija u slučaju Hrvatske može donijeti "političku odluku" o tome da Hrvatska ispunjava uvjete za Schengen iako su kriteriji za to vrli strogi i zahtjevni, a Hrvatska ih po njegovu mišljenju još ne ispunjava.

"Brine nas u prvom redu sigurnost i čini mi se neozbiljnim da su to pitanje stavili na dnevni red pred istekom mandata Komisije", kazao je slovenski premijer.