Europska komisija odgovorila na slovenske prozivke oko davanja zelenog svjetla za ulazak Hrvatske u schengenski prostor

Europska komisija je u četvrtak na upit da komentira izjavu slovenskog premijera Marjana Šareca da bi Komisija mogla donijeti političku odluku o spremnosti Hrvatske za pristupanje schengenskom prostoru, poručila da je ona "politički nepristrana"

"Kao što smo i ranije rekli: Europska komisija je politički nepristrana. Sada je slučaj između Hrvatske i Slovenije na Sudu EU-a", poručili su iz Komisije na upit za komentar o Šarecovoj izjavi.

Slovenski premijer Marjan Šarec koji boravi u New Yorku na jesenskom zasjedanju skupštine UN-a, izrazio je u četvrtak u razgovoru s novinarima svoje nezadovoljstvo odlukom odlazeće Europske komisije da se pitanje ispunjava li Hrvatska tehničke uvjete za pristup Schengenskom prostoru stavi na dnevni red, na što Slovenija ima rezerve.

"Slovenija zna kako je izuzetno zahtjevno imati vanjsku schengensku granicu, a brine me to što Hrvatska nema riješeno granično pitanje praktično s nijednom državom. Kako onda možemo zaobići ta pitanja i automatski odrediti da je netko primjeren za ulazak u Schengen", ustvrdio je u razgovoru s novinarima New Yorku.