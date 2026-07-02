Hrvatska i Malteški red jačaju suradnju, Plenković: Hvala im na pomoći

Hrvatska i Suvereni viteški malteški red potvrdili su nastavak humanitarne suradnje, uz fokus na zdravstvo i krizno djelovanje, nakon odvojenih sastanaka premijera Andreja Plenkovića i ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana s predstavnicima Malteškog reda održanih u četvrtak

Plenković se sastao s velikim meštrom Suverenog viteškog malteškog reda Fra' Johnom Timothyjem Dunlapom. U objavi na društvenoj mreži X, Plenković je istaknuo kako je susret bio prilika za izražavanje poštovanja prema humanitarnom djelovanju Reda te zahvalnosti za pomoć koju je pružio Hrvatskoj, "osobito tijekom Domovinskog rata te nakon razornog potresa koji je pogodio Zagreb i Sisačko-moslavačku županiju". Naglasio je kako Hrvatska i Malteški red dijele "privrženost provedbi kršćanskog načela solidarnosti, uz posebnu brigu za one koji su najranjiviji i najugroženiji u društvu", te izrazio potporu daljnjoj suradnji Malteške službe Hrvatske i Hrvatskog Caritasa.

Istodobno, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman sastao se s velikim kancelarom Malteškog reda Riccardom Paternòm di Montecupom. Grlić Radman zahvalio je na angažmanu Reda u pružanju pomoći najranjivijima te posebno istaknuo humanitarnu pomoć tijekom Domovinskog rata i nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji 2020. godine, kada je u suradnji s Hrvatskim Caritasom donirano više od stotinu drvenih montažnih kuća za obitelji koje su ostale bez domova.

Drago mi je bilo susresti se s Fra’ Johnom Timothyjem Dunlapom, knezom i velikim meštrom Suverenog vojnog hospitalnog reda sv. Ivana Jeruzalemskog, od Rodosa i Malte. Izrazili smo poštovanje prema humanitarnom djelovanju @orderofmalta te zahvalnost za pomoć koju je pružio… pic.twitter.com/Y4gIJGlLWm — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) July 2, 2026