Spasitelji stigli do ozlijeđene Hrvatice, zaglavljene na stijeni u BiH: 'Teren je iznimno težak'

'Operacija je u tijeku. Momci iz Gorske službe spašavanja došli su do nje i spuštaju je. Pitanje je međutim koliko će sama akcija potrajati zbog iznimno teškog terena', rekli su iz Gorske službe spašavanja za Hinu.

Pojasnili su kako je djevojka - koja je državljanka Hrvatske - ozlijeđena, te da se nalazi na litici visokoj 400 metara. Vođa akcije spašavanja Nadin Kevelj iz GSS-a Mostar naveo je za Dnevni Avaz da se planinarka nalazila negdje iznad polovine litice. 'U pitanju je vertikalna stijena, ali ljudi su tu spremni, obučeni su za to. Problem je sto je mrak pa to dugo traje, ali nadam se da ćemo uraditi to i da neće biti problema', kazao je Kevelj.