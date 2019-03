Hrvati sve više na bolovanju, koliko to košta i dolazi li u firme poseban menadžer koji će sve kontrolirati?

U Hrvatskoj i dalje raste stopa bolovanja. Prošle je godine ukupni broj bolovanja povećan za 8,61 posto te je iznosio 16 942 149 dana. S radnog mjesta prosječno je dnevno izostalo 54 128 radnika. U HZZO-u kažu kako su u 2018. imali oko 1,5 milijuna kuna troškova za naknade, što je u odnosu na 2017. porast za oko 91,3 milijuna kuna ili 7 posto. Izostanak zaposlenika s posla trošak je. Poslodavci kažu previsok, pa predlažu da više ne plaćaju prva 42 dana bolovanja kao sada, nego da se to razdoblje skrati na 15 dana. U emisiji urednika i voditelja Damira Smrtića gostovali su: Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva; Lucian Vukelić, ravnatelj HZZO-a; Davor Majetić, glavni direktor HUP-a; Mladen Novosel, predsjednik SSSH i Damir Kovačević, s Instituta za upravljanje apsentizmom

'Da bi vi nekome dali, morate nekome uzeti. Jesu li to bolnice ili netko drugi?', upitao je Lucian Vukelić. Prva 42 dana bolovanja (prehlade, križobolje, bolesti lokomotornog sustava...) koja idu na teret poslodavca, iznose 1,7 posto ukupne stope bolovanja, rekao je. Dodao je kako na teret HZZO-a od prvog dana idu komplikacije u trudnoći ili njega člana obitelji.

'Bolovanja su na razini EU-a, a kvaliteta zdravstvene zaštite je sigurno niža nego u Europi. Treba pogledati i strukturu bolovanja. Mi godišnje imamo 20 do 23 tisuće prijavljenih povreda na radu. Vlada je puno radila da poslodavce oslobodi nameta, naročito vezano za zaštitu na radu. Bolje bi bilo da se radilo na prevenciji', kazao je Mladen Novosel. Upozorio je kako puno radnika radi više od 8 sati te da gotovo svaki šesti radnik oboli zbog mobinga.

12 do 13 dana

'Svaki zaposlenik s posla izostane 12 do 13 dana godišnje - što je oko 40 do 50 posto više bolovanja u odnosu na EU. Svi su ovdje u pravu i svi nose svoj dio krivnje. Javno zdravstvo ima spore procedure, poslodavcima nedostaje radnika jer nam stari populacija, a neki radnici zloupotrebljavaju instituciju bolovanja', kazao je Damir Kovačević. Dodao je kako 'zlouporaba bolovanja čini 3 do 5 ukupnih brojki'.

'Između 2014. i 2018. godine ukupan broj dana bolovanja narastao je za 4,45 milijuna. Problem je što je 70 posto tih dana - na račun poslodavaca. U 2017. godini broj dana bolovanja na račun poslodavaca je narasao za 1,7 milijuna, a na račun HZZO-a narastao za 140 tisuća', dodao je Kovačević. Naglasio je kako je naknada za bolovanje samo vrh piramide - te da je veliki problem što raste cijena rada.