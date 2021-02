Hrvati se tiskaju u kolonama čekajući cjepivo, a kako zapravo stojimo u odnosu na susjede i ostatak svijeta?

Hrvatska je početkom ovog tjedna ušla u drugu fazu cijepljenja stanovništva protiv koronavirusa. Prolazno vrijeme znatno je sporije od očekivanja krajem prošle godine, kada su se radile narudžbe, zbog poznatih problema s dostavom cjepiva u Europskoj uniji. Ipak, optimizma ne manjka te predsjednik Vlade Andrej Plenković najavljuje da bi do ljeta trebalo biti cijepljeno 70 posto stanovništva

Nešto realniju procjenu dao je u utorak ministar zdravstva Vili Beroš te vjeruje da bismo do ljeta mogli cijepiti 50 posto populacije. Za to će trebati zasukati rukave jer trenutno ne stojimo najbolje. I tu ne govorimo o Izraelu, koji je klasa za sebe što se tiče cijepljenja jer je u tome daleko odmakao od svih, nego i na razini Europske unije, u kojoj su sve mučili isti problemi zbog zastoja u dostavi cjepiva. U posljednja dva tjedna situacija se poboljšala pa se i u Europskoj uniji cijepljenje zahuktava, no neki su krenuli prvom, a drugi su odmah ubacili u petu brzinu.

Prema podacima nacionalnog Stožera civilne zaštite iznesenih na konferenciji za medije u ponedjeljak, Hrvatska je do sada utrošila 166.146 doza cjepiva, a cijepljeno je 108.311 osoba. Za 57.835 osoba cijepljenje je završeno, odnosno primile su obje potrebne doze.