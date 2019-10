Hrg: Divjak je svojim nerazumnim ponašanjem dovela do ove situacije

Uoči popodnevnog sastanka vladajuće koalicije HDS-ovac Branko Hrg u srijedu je prozvao ministricu obrazovanja Blaženku Divjak da je 'svojim nerazumnim ponašanjem' dobrim dijelom dovela do napetosti u koaliciji

'Ne znam hoće li se raspravljati o odnosima unutar koalicije vezano na zahtjeve HNS-a, točnije zahtjeve ministrice Divjak, jer je ona u tom svom čudnom ministarskom ponašanju dovela do ovakve situacije i sada se mora pronaći rješenje kako sve to skupa poboljšati', istaknuo je.

Na pitanje smatra li da problem za opstojnost koalicije nije u HNS-u, nego samo u ministrici Divjak, Hrg je odgovorio kako ne vidi razloga da se u situaciji kada se svi ekonomski trendovi pozitivno kreću, kada plaće rastu, da se događa 'ovakav jedan bunt', kako ocjenjuje štrajk u školama.

'Nevjerojatno je da se u vrijeme kada su sve plaće išle dolje, to nije događalo, a sada se događa. Po mom sudu, ne kritizirajući, ne prozivajući, mislim da je ministrica svojim nerazumnim ponašanjem kao ministrica dobrim dijelom dovela do toga', poručio je.

Pozvao se na tvrdnje ministra financija Zdravka Marića da je oko tri milijarde kuna ušteđeno u državnom proračunu na reprogramima kredita u tri godine mandata ove vlade, te da je sav taj novac otišao u Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Nije mi jasno zašto je ministrica novac usmjeravala na edukacije, a ne u plaće

'Po meni, moglo se pronaći još više novaca unutar tih programa za zaposlenike u obrazovanju i nije mi jasno zašto je ministrica sav taj novac usmjeravala na edukativne aktivnosti, gdje su pojedini nastavnici navodno dobivali po sto tisuća kuna i više umjesto da se išlo na povećanje plaća učiteljstvu, odnosno prvenstveno onima koji aktivno sudjeluju u reformi obrazovanja. Ne provodi se reforma u svim razredima', kazao je Hrg.

Izrazio je uvjerenje će ministrica unutar svog razdjela ipak pronaći još nešto novca kako bi se 'zadovoljili ti apetiti i interesi HNS-a'.

Panenić: Ne podržavamo proračun ni ovu Vladu

Tomislav Panenić iz Kluba nezavisne liste mladih novinarima je rekao kako je stav tog zastupničkog kluba da neće podržati državni proračun, jer ne podržava ni ovu Vladu.

'Oporbeni smo klub i na tome ostaje. O ovoj temi nije bilo niti govora', istaknuo je Panenić, komentirajući neslužbene najave da će njegov klub podržati proračun.

'Definitivno je jasno da je ovo puštanje spina od nekoga tko liječi svoje političke frustracije, pa to pokušava putem diskreditacije naših članova. No, to je politički jadno i neozbiljno i sigurno ne potiče od našeg kluba, niti je u našem klubu bilo ikakve naznake da bi bilo tko podržao proračun', naglasio je Panenić.