HRejting: 55 posto građana za odluku o zabrani koncerata na kojima se potiče ZDS

Na pitanje kako gledaju na odluku zagrebačkih vlasti o odbijanju drugog Thompsonovog koncerta, oko 22% ispitanika smatra da Grad Zagreb ima pravo upravljati svojom imovinom kako odluči. Nešto manje od 20% smatra da je riječ o "lijevoj ekstremnoj ideologiji koju predvode Možemo i gradonačelnik Tomašević".

U ovomjesečnom HRejtingu koji provodi HRT istraženo je što građani misle o odluci Grada Zagreba, kao i o nekim drugim temama vezanim uz pjevača i njegovu glazbu. Istraživanje je provedeno od 14. do 19. studenog na uzorku od 1000 ispitanika, s maksimalnom pogreškom uzorka od +- 3,04% uz razinu pouzdanosti od 95%.

Da je odluka licemjerna jer je jedan koncert dopušten, a drugi nije, misli 16% ispitanih. Oko 14% ne živi u Zagrebu pa ne želi komentirati, dok isto toliko smatra da gradske vlasti ne žele ponavljanje ljetnih scena s ustaškom ikonografijom. Manje od 7% ne slaže se sa zabranom jer je sud oslobodio mladiće koji su uzvikivali ZDS.

Na pitanje bi li podržali odluku grada ili općine u kojoj žive o zabrani koncerata kojima se potiču ustaški simboli i pozdravi u javnim prostorima, većina ispitanika, njih 55%, odgovorila je potvrdno. Takvu odluku ne bi podržalo 34% anketiranih, dok 9% nema jasan stav o tome.

Kome smetaju Thompsonovi koncerti?

Istraživanje je pokazalo i različita mišljenja o tome kome u Hrvatskoj smetaju Thompson i njegovi koncerti. Oko 17% ispitanih odgovorilo je: "svima koji ne vole Hrvatsku". Da Thompson smeta onima koji su protiv ekstremizma, šovinizma i ksenofobije, smatra oko 16% ispitanika. Sličan postotak misli da smeta onima koji su za prihvaćanje političkih, vjerskih i rasnih razlika, kao i onima koji nemaju izražen domovinski osjećaj. Da pjevač smeta onima koji ne cijene branitelje i žrtve Domovinskog rata, misli 13% ispitanika, a 9% onima koji brane vrijednosti antifašizma.

Na pitanje u kojoj su mjeri Thompsonovi koncerti opasni u smislu poticanja ekstremizma i govora mržnje, 57% ispitanika odgovorilo je "nimalo ili u manjoj mjeri". Da su njegovi koncerti opasni jer potiču ekstremizam, smatra 24% ispitanih, dok ih 13% smatra "osrednje opasnima".