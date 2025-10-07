Pogledajte iz zraka kako napreduju radovi na novom ulazu u Zagreb

Rekonstrukcija i gradnja 1,8 kilometara nove prometnice koja će na dijelovima biti široka i 40 metara, a imat će po tri prometna traka u svakom smjeru, zeleni pojas za tramvajsku prugu s dva kolosijeka u sredini te pješačke i biciklističke staze na obodima trebala bi biti gotova do kraja godine.

Radove izvodi GIP Pionir koji je na javnoj nabavi pobjedio s ponudom od 12,45 milijuna eura plus PDV.

Tramvajsku prugu na dijelu Sarajevske ceste od Avenije Dubrovnik do Ranžirnog kolodvora gradi pak austrijski Strabag za 13,11 milijuna eura s PDV-om, a taj posao bi trebao bi biti gotov do ljeta 2026. godine.