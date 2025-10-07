Pogledajte iz zraka kako napreduju radovi na novom ulazu u Zagreb

Kamera na dronu agencije Pixsell uhvatila je kako napreduju radovi na Sarajevskoj cesti u Zagrebu, a ona će, kada bude gotova, biti avenija te ujedno novi ulaz u metropolu
Rekonstrukcija i gradnja 1,8 kilometara nove prometnice koja će na dijelovima biti široka i 40 metara, a imat će po tri prometna traka u svakom smjeru, zeleni pojas za tramvajsku prugu s dva kolosijeka u sredini te pješačke i biciklističke staze na obodima trebala bi biti gotova do kraja godine.
Radove izvodi GIP Pionir koji je na javnoj nabavi pobjedio s ponudom od 12,45 milijuna eura plus PDV.
Tramvajsku prugu na dijelu Sarajevske ceste od Avenije Dubrovnik do Ranžirnog kolodvora gradi pak austrijski Strabag za 13,11 milijuna eura s PDV-om, a taj posao bi trebao bi biti gotov do ljeta 2026. godine.
No da bi Sarajevska cesta dobila pun smisao odnosno da izađe na zagrebačku obilaznicu, na autocestu A11 Zagreb – Sisak, te na novi spoj Zagreba na mrežu HAC-a, morat će se izgraditi i vijadukt preko Ranžirnog kolodvora. Tu priču vode Hrvatske autoceste, a one su izvođačem radova, kineski konzorcij China Road and Bridge Corporation (CRBC), odabrale tek u rujnu ove godine.
Radovi na objektu teškom 67,3 milijuna trebali bi biti gotovi za 30 mjeseci od uvođenja u posao. Drugim riječima Sarajevska će u punom smislu zaživjeti negdje polovicom 2028. godine.