FOTO Novi dobar ulov hrvatske carine. Pogledajte što je pokušao unijeti državljanin Alžira

Dana 3. listopada 2025. carinski službenici Područne jedinice Službe za mobilne jedinice Vukovar i policijski službenici PP Tovarnik su kod mjesta Tovarnik spriječili nezakonit unos 22.555,00 € , koje je prilikom ilegalnog ulaska u Europsku uniju pokušao unijeti državljanin Alžira, priopćila je Carina.hr

Zbog počinjenja prekršaja iz članka 69. Zakona o deviznom poslovanju, vozaču je izdan Prekršajni nalog i izrečena novčana kazna u iznosu od 7.500,00 € te je okrivljeni platio 2/3 kazne u iznosu od 5.000 eura.

Podsjetimo, prije nekoliko dana carinski službenici na graničnom prijelazu Županj a spriječili su tri pokušaja nezakonitog unosa gotovine u ukupnom iznosu od 74.540 eura.

Prilikom ulaska u carinsko područje EU-a 26. rujna, državljanin Republike Austrije kao vozač osobnog automobila austrijskih registarskih oznaka nije ispunio obvezu prijave gotovine u iznosu od 20.480 eura, a istog dana državljanin Republike Hrvatske kao vozač osobnog automobila hrvatskih registarskih oznaka nije prijavio gotovinu u iznosu od 10.560 eura.

Zbog počinjenja prekršaja iz članka 69.a Zakona o deviznom poslovanju, u prvom slučaju stranoj fizičkoj osobi izdan je prekršajni nalog i izrečena novčana kazna u iznosu od 6144 eura, a u drugom slučaju domaća fizička osoba dobila je novčanu kaznu u iznosu od 3168 eura.