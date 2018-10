Horvatinčić: Nisam kriv. Tužiteljica: Bezobzirnim ponašanjem skrivio je tragediju

Suđenje zagrebačkom poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću za izazivanje pomorske nesreće u kojoj je 2011. smrtno stradao talijanski bračni par, počelo je treći put na županijskom sudu u Šibeniku

'Obrana će i inzistirati na iskazima svjedoka Fuchs i Filter, te saslušanjem medicinskih vještaka. Nema sumnje da je nezakonit dokaz navodna skica koja je sastavljena od Seljanovskog i optuženika. On je to uzimao nezakonito i narušavajući prava optuženika. On je i više puta intervenirao u skici i to onda nije stvarni dokaz i ona nije odraz onoga što se događalo. Inzistirat ćemo na saslušavanju svih vještaka', rekao je Baica.

Ovo je treći puta da se Horvatinčiću sudi za ovaj slučaj. Dosad ga je sutkinja Maja Šupe jednom osudila, a drugi put oslobodila, uvaživši obranu sinkopom, odnosno padanjem u nesvijest prije nesreće. Obje presude Županijski je sud u Zadru vraćao na ponovno suđenje.