Hoće li zagrebačka koalicija opstati? Hasanbegović: Razvija se

Hoće li Neovisni za Hrvatsku napustiti koaliciju s Strankom rada i solidarnosti BM 365 i HDZ-om, pitanje je je koje je prije nekoliko dana otvorio Tomislav Jonjić, zastupnik Neovisnih.

Ako se pita Milana Bandića, zagrebačkog gradonačelnika, u koliciji problema nema, a na razgovore je, poput HDZ-a, uvijek spreman.

'Nemam nikakvih problema s koalicijskim partnerima. Sastanak ću održati kad god treba. To je posao zamjenice gradonačelnika i potpredsjednice stranke Jelene Pavičić Vukičević i potpredsjednice Skupštine Ane Stavljenić Rukavine. One to rade i imaju moj puni mandat. Ja šljakam i radim. Ne mogu raditi dva posla. Ne mogu se podijeliti na tri, četiri dijela', kazao je Bandić.

Upitan kakva je situacija u koaliciji, Zlatko Hasanbegović (Neovisni za Hrvatsku) samo je kratko dobacio: razvija se.

Na dodatno pitanje kako se razvija i u kojem smjeru samo je odmahnuo rukom i ponovio 'razvija se'.