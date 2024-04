Hoće li Vučić stvarno vratiti smrtnu kaznu? Neki još pamte ova pogubljenja

Smrtna kazna u Srbiji primjenjivana je od nastanka moderne države 1804. do veljače 2002. godine, kada je zakonom ukinuta i zamijenjena kaznom doživotnog zatvora ili kaznom od 40 godina zatvora. U Hrvatskoj smrtna kazna ukinuta je Božićnim Ustavom 1990. godine. U vrijeme Jugoslavije, kazna vješanjem ukinuta je 1959. godine, a otad se smrtna kazna izvršavala strijeljanjem, bez prisustva javnosti.

Priznao je ubojstva iz koristoljublja, iako je sve kasnije zanijekao. Tadašnji sudac Slobodan Božić ispričao je kasnije za Večernji list da mu Kosić nije zamjerio presudu. 'Netko je morao suditi, to nije bilo ništa osobno. Iako sam i onda bio protivnik smrtne kazne', kazao je Božić, prisjećajući se da je u sudnici bilo 200-tinjak ljudi i da su pljeskali dok je čitao presudu, što je on smatrao degutantnim.

'Smatrao sam da, prema ljudskim i Božjim zakonima, nitko nema pravo oduzeti život, da je svrha kažnjavanja resocijalizacija, a smrtna kazna je odmazda. Uvijek postoji mogućnost pogreške. Da je bilo samo nešto u njegovu korist, ja bih tu kaznu zamijenio kaznom od 20 godina zatvora, ali nije', prisjetio se Božić.

Posljednja smrtna kazna u Srbiji

Posljednja smrtna kazna u Srbiji izvršena je u Somboru 1992. godine. Tada je ustrijeljen Johan Drozdek, koji je bio osuđen za silovanje i ubojstvo šestogodišnje Ivane Salijević (6) u Karavukovu. podsjeća Nova.rs. Porijeklom Poljak, Drozdek je živio u tom malenom srpskom mjestu na granici s Hrvatskom, a navodni motiv ubojstva djevojčice bila je svađa s njezinim ocem. Kako se ispostavilo, do sukoba je došlo oko bicikla koje Ivanin otac nije želio pokloniti Drozdeku. On je u to vrijeme bio nezaposlen, a uselio je u kuću Ivaninog djeda jer je njezina baka prethodno bila udana za Drozdekovog oca.