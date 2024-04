Srbija vraća smrtnu kaznu? Evo što o tome kaže mandatar nove vlade

Upitan kakav je njegov stav po tom pitanju, Vučević je uzvratio da razumije bijes i ljutnju, ali da se to pitanje mora sagledati iz različitih kutova i da kao diplomirani pravnik ima suzdržan stav, izvještava N1. Vučević je rekao da je to izuzetno osjetljivo pitanje, posebno kada je u pitanju status Srbije u međunarodnoj zajednici. Ukoliko Vučić podnese službenu inicijativu za vraćanje smrtne kazne, dobro će to razmotriti uz pomoć stručne javnosti i trudit će se da nitko ne bude oštećen ili ugrožen.