Hoće li Turudić mijenjati DORH na bolje ili na gore? 'On će sam sebi htjeti podići spomenik'

Ivan Turudić ujedno će biti prvi čovjek u proteklih četvrt stoljeća koji na čelo Državnog odvjetništva dolazi izvan tog sustava. Radi se o deklariranom prijatelju osuđenog i odbjeglog Zdravka Mamića i drugih krajnje kontroverznih javnih ličnosti, no on sam nedavno je rezolutno odbio tvrdnje da je 'režimski sudac' i pozvao da mu se predoči ijedna njegova takva presuda.

Od samog početka procesa izbora novoga glavnog državnog odvjetnika spekuliralo se da je upravo on favorit vladajućih, no dio promatrača tvrdio je da se u toj utrci Turudić istaknuo samo kao 'zec', kako bi na sebe navukao odium javnosti i omogućio Plenkoviću bezbolnije imenovanje Emilija Kalabrića, današnjeg zamjenika Zlate Hrvoj Šipek te čovjeka 'iz sustava'. No pokazalo se da su, po svemu sudeći, bile točne tvrdnje da je upravo on dobio mig politike da se uopće kandidira.

Nije ga omela ni prošlotjedna optužnica Uskoka protiv bivšeg šefa JANAF-a Dragana Kovačevića i poduzetnika Kreše Peteka, u kojoj se spominje i njegovo ime, uz navode da mu je Kovačević plaćao odijela. Te tvrdnje on je također demantirao.