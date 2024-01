Turudić i Wagner predstavili svoje programe za šefa DORH-a. Evo što su rekli

Odgovarajući na pitanja Hrvoja Zekanovića (HDS) oko curenja informacija, Turudić je podsjetio da je izmjena zakona u proceduri te da je odlukom Ustavnog suda istraga postala nejavna, a izvidi su ostali tajni. ''Sada se želi sanirati postojeća situacija. Što se tiče izmjene stavka, mislim da je to u redu'', rekao je.

Vesnu Nađ (Socijaldemokrati) zanimalo je podržava li Turudić tzv. bijeli štrajk sudaca ako ne dobiju povećanje plaće. Turudić je rekao kako podržava zahtjeve Udruge hrvatskih sudaca jer se oni zalažu za indeksaciju plaća, ali je istaknuo kako ne podržava štrajk, smatrajući kako to nije primjerno za suce.

''Nikad nisam bio član HDZ-a i moje odluke nikad nisu išle u prilog tome. Kada je HDZ došao na vlast 1990., uključio sam se u pripreme za rat, a sudac sam postao 1. lipnja 1991. Naravno da je HDZ utjecao na to da postanem sudac. Ministar pravosuđa postao sam 1998. u Vladi Zlata Mateše. Ne znam što je sporno u tome da sam određen HDZ-om'', rekao je. Ustvrdio je i da je otporan na sve vrste političkih pritisaka, ''iako dobar dio vas u medijima priča da nije tako''.

Zastupnice Možemo, Uršu Raukar i Sandru Benčić, zanimalo je Turudićevo objašnjenje o njegovom druženju s bjeguncem od hrvatskog pravosuđa Zdravkom Mamićem.

Turudić je odgovorio kako nikad nije tajio da poznaje Mamića više od 30 godina, nadodajući kako nije mogao znati u kojem će smjeru otići. Izjavio je da mu je Mamić poslao božićnu čestitku, na što mu je odgovorio istom mjerom. ''Nisam to trebao? Mislim da je to mentalna higijena'', ocijenio je. Rekao je i da u predmetu Marija Mamića nije utjecao na odluku, već da je tražio da se dostavi cijeli spis, pojasnivši da je to sudačka praksa.