Hoće li Trump rasplinuti 'duh dijaloga' u Davosu? Mogao bi doživjeti fijasko

Donald Trump doći će sa svojom delegacijom na Svjetski ekonomski forum u Davosu s narativom o superiornosti Amerike i potrebom za Grenlandom. No pitanje je hoće li njegova vizija svijeta naići na odobravanja dužnosnika i lidera iz cijelog svijeta

Iako nemaju dodirnih točaka, budućnost Grenlanda ovisi i o događanjima u mondenom švicarskom zimovalištu Davosu. Ondje će se od danas pa do petka na Svjetskom ekonomskom forumu okupiti svjetski čelnici, ali i ključna imena iz različitih oblasti politike i gospodarstva. Očekuje se da će glavnu riječ voditi američki predsjednik Donald Trump. Lani se, samo dva dana nakon inauguracije, pojavio u Davosu u digitalnom obliku, na zaprepaštenje europskih dužnosnika, podsjeća BBC, dodajući da je i tada govorio o teritorijalnim pretenzijama nad Kanadom i Grenlandom, ali i carinama za one koji ne grade tvornice u SAD-u. Tada se ispričao što nije došao, obećavši da će to učiniti ove godine. I zaista, njegovo posebno obraćanje sa šefom Svjetskog ekonomskog foruma Børgeom Brendeom te šefom BlackRocka Laurenceom D. Finkom zakazano je za srijedu u 14.30.

'Duh dijaloga' Iako je službena tema ovogodišnjeg okupljanja u Davosu 'duh dijaloga', a poznato je da na ovakvim okupljanjima postoje inače nezamislive mogućnosti za razgovore, moguće je da će Trump i predstavnici njegove administracije napraviti dosta toga u suprotnosti pozivu na globalnu suradnju. Trumpova administracija ionako nema visoko mišljenje o Davosu. Štoviše, guverner Floride Ron DeSantis jednom prilikom rekao je da je njegova država mjesto na kojem je 'agenda iz Davosa mrtva po dolasku' i obećao da će se oduprijeti njezinim 'probuđenim bankama' i 'laboratorijski uzgojenom mesu'. Iz Bijele kuće inzistirali su na tome da Forum umanjuje svoje zelene i globalne razvojne agende u korist ozbiljnih pitanja. No s obzirom na zbivanja oko Grenlanda, Venezuele i Ukrajine, nije nemoguće da će se Trump sastati s drugim svjetskim liderima na marginama Foruma kako bi pokušao umanjiti utjecaj Rusije i Kine.