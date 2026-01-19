one man show

Hoće li Trump rasplinuti 'duh dijaloga' u Davosu? Mogao bi doživjeti fijasko

M.Da.

19.01.2026 u 14:22

Donald Trump će ovoga puta fizički doći na Svjetski ekonomski forum u Davosu
Donald Trump će ovoga puta fizički doći na Svjetski ekonomski forum u Davosu Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Bionic
Reading

Donald Trump doći će sa svojom delegacijom na Svjetski ekonomski forum u Davosu s narativom o superiornosti Amerike i potrebom za Grenlandom. No pitanje je hoće li njegova vizija svijeta naići na odobravanja dužnosnika i lidera iz cijelog svijeta

Iako nemaju dodirnih točaka, budućnost Grenlanda ovisi i o događanjima u mondenom švicarskom zimovalištu Davosu. Ondje će se od danas pa do petka na Svjetskom ekonomskom forumu okupiti svjetski čelnici, ali i ključna imena iz različitih oblasti politike i gospodarstva.

Očekuje se da će glavnu riječ voditi američki predsjednik Donald Trump. Lani se, samo dva dana nakon inauguracije, pojavio u Davosu u digitalnom obliku, na zaprepaštenje europskih dužnosnika, podsjeća BBC, dodajući da je i tada govorio o teritorijalnim pretenzijama nad Kanadom i Grenlandom, ali i carinama za one koji ne grade tvornice u SAD-u.

Tada se ispričao što nije došao, obećavši da će to učiniti ove godine. I zaista, njegovo posebno obraćanje sa šefom Svjetskog ekonomskog foruma Børgeom Brendeom te šefom BlackRocka Laurenceom D. Finkom zakazano je za srijedu u 14.30.

vezane vijesti

'Duh dijaloga'

Iako je službena tema ovogodišnjeg okupljanja u Davosu 'duh dijaloga', a poznato je da na ovakvim okupljanjima postoje inače nezamislive mogućnosti za razgovore, moguće je da će Trump i predstavnici njegove administracije napraviti dosta toga u suprotnosti pozivu na globalnu suradnju.

Trumpova administracija ionako nema visoko mišljenje o Davosu. Štoviše, guverner Floride Ron DeSantis jednom prilikom rekao je da je njegova država mjesto na kojem je 'agenda iz Davosa mrtva po dolasku' i obećao da će se oduprijeti njezinim 'probuđenim bankama' i 'laboratorijski uzgojenom mesu'.

Iz Bijele kuće inzistirali su na tome da Forum umanjuje svoje zelene i globalne razvojne agende u korist ozbiljnih pitanja. No s obzirom na zbivanja oko Grenlanda, Venezuele i Ukrajine, nije nemoguće da će se Trump sastati s drugim svjetskim liderima na marginama Foruma kako bi pokušao umanjiti utjecaj Rusije i Kine.

Davos je mjesto okupljanja svjetskih lidera
Davos je mjesto okupljanja svjetskih lidera Izvor: Profimedia / Autor: Dursun Aydemir / AFP / Profimedia

Vizija Amerike u rukama Kanade

U Davosu će biti i većina čelnika zemalja G7, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski te još 65 drugih lidera zemalja i vlada, uz još 850 drugih diplomata i dužnosnika i nekoliko desetaka pionira tehnološke industrije. Trump bi trebao doći s petoricom članova kabineta, brojnom administracijom te poslovnom elitom koju čine šefovi Nvidije i Microsofta.

No, zanimljivo, viziju Sjeverne Amerike kakvu bi Europa htjela vidjeti predstavljat će kanadski premijer Mark Carney. Naime njegovo je gospodarstvo raslo unatoč kaosu s američkim carinama, zahvaljujući upravo tome što je SAD zamijenio drugim vanjskotrgovinskim partnerima. On se zalaže i za novi svjetski poredak baziran na multilateralizmu.

Kinezi će pak u Davos poslati svog ministra financija, a on će nastojati zadržati ekonomski, tehnički i geopolitički uspon na najvećoj razini jer je Kina druga najveća ekonomija svijeta te najveći proizvođač automobila, ali i drugih industrijskih proizvoda. Uostalom, lani je Trumpovo izlaganje u Davosu zasjenio upravo kineski DeepSeek.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
sporno veleposlanstvo

sporno veleposlanstvo

Procurile fotke onog što Kina namjerava, čeka se odluka koja će uzdrmati Europu
dečinska regija

dečinska regija

Pucnjava u Češkoj: U gradskoj vijećnici ubijeno dvoje ljudi, šestero ozlijeđeno
važeće police

važeće police

HZZO poslao obavijest umirovljenicima: Tiče se dopunskog zdravstvenog osiguranja

najpopularnije

Još vijesti