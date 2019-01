Hoće li se Plenković riješiti omiljenoga ministra: Analiziramo argumente za i protiv

Nakon što je premijer Andrej Plenković izjavio kako će Vlada vrlo vjerojatno poništiti odluku o nabavi borbenih aviona, potvrđeno je ono što je već nekih mjesec dana prilično jasno - od kupovine izraelskih aviona neće biti ništa. Ono što se sada postavlja kao pitanje, a što je i premijer dao naslutiti, to je tko je odgovoran za taj fijasko i hoće li snositi ikakve posljedice

Najveći dio odgovornosti za fijasko s najvećom vojnom nabavom od samostalnosti Hrvatske, teškom 500 milijuna dolara, na ministru je obrane Damiru Krstičeviću te na članovima stručnog povjerenstva jer su kao najbolju ponudu na natječaju Vladi preporučili onu izraelsku, iako u trenutku odluke Izrael nije imao odobrenje SAD-a za prodaju aviona u moderniziranoj verziji Barak, a to odobrenje nema ni danas.

Ukratko, SAD dozvoljava prodaju aviona F-16, koje je Izrael od njih nabavio sredinom 1980-ih, samo ako se iz njih izvadi sva izraelska tehnologija kojom su ih oni modernizirali. S obzirom na to da su Izraelci na natječaju pobijedili s moderniziranom verzijom F-16 Barak , Hrvatska ne želi kupiti avione bez izraelskih modifikacija te će natječaj, osim ako se nekim čudom u zadnji čas Izrael i SAD ne dogovore, biti poništen.

Ono što zbunjuje javnost vrludanje je službenih izvora o tome kakva je odobrenja Izrael imao kad se javljao na natječaj. Tako su, u reagiranju na medijske napise o propasti posla, iz MORH-a 7. prosinca tvrdili da je Izrael imao odobrenje SAD-a za sudjelovanje na natječaju, a da se pisano obvezao ishoditi odobrenje SAD-a za isporuku , odnosno samu prodaju aviona. Iz tog se reagiranja MORH-a dalo zaključiti da Izrael u trenutku donošenja odluke nije imao odobrenje za prodaju. No u četvrtak je Krstičević rekao da je u tom 'predodobrenju' koje je Izrael imao pisalo i da se ono odnosi na prodaju aviona .

Naime, prema američkim propisima , svaki kupac njihove vojne opreme, što je u ovom slučaju Izrael, koji je želi prodati trećoj strani, u ovom slučaju Hrvatskoj, mora prije prodaje ishoditi odobrenje američkog Kongresa te ukloniti iz te opreme sve eventualne modifikacije koje su napravljene na njoj. Krstičević i članovi povjerenstva to su morali znati ako su savjesno i profesionalno obavljali svoj posao, što znači da su otpočetka morali znati da Hrvatska ne može dobiti avione kakve su odabrali na natječaju.

Kad se tim izjavama pribroje one američkog veleposlanika Roberta Kohorsta kako je SAD dvije godine objašnjavao Izraelu i Hrvatskoj da se prodaja može odnositi samo na ogoljene avione, bez izraelske modernizacije, stvari postaju još poraznije za Krstičevića i stručno povjerenstvo te je jasnija njihova odgovornost za propast posla.

'Želio bih reći da je vlada SAD-a dala predodobrenje za prodaju aviona Barak. Država Izrael je imala 3. listopada 2017. svu potrebnu dokumentaciju , uključujući odobrenje treće strane da može nuditi avion Hrvatskoj. Piše u tom papiru i prodaja', rekao je Krstičević u četvrtak nakon sjednice Vlade, odbijajući pokazati to predodobrenje jer da je riječ o klasificiranom dokumentu. No očito je da Izrael nije imao odobrenje za prodaju jer je ono prošlo proceduru u američkom Kongresu tek nekoliko dana prije isteka 2018. godine.

Argumenti za rješavanje Krstičevića leže u tome da je ili svjesno lagao da posao napreduje dobro iako je znao da od njega neće biti ništa ili nije ništa znao, iz čega proizlazi to da nije sposoban obavljati posao koji obavlja. Jer nakon što su se Izraelci obvezali dobiti američko odobrenje za prodaju, nije trebao biti nikakav problem to da Krstičević ili netko od njegovih suradnika nazove nekog američkog dužnosnika, od veleposlanika do američkog ministra obrane, i malo se raspita o tome je li SAD uopće sklon odobriti prodaju moderniziranih aviona.

Ovdje treba naglasiti i da se kao jedan od razloga za to što je odbijena švedska ponuda za nove avione JAS-39 Gripen, osim gotovo dvostruko više cijene, navodio i taj da iza tog posla nije stajala država Švedska nego tvrtka SAAB, iako je švedska Vlada poslala pismo u kojem je pisalo da će se ta država uključiti u posao čim se donese odluka u korist SAAB-a, naravno ako takva odluka bude donesena. S druge strane je odabrana ponuda Izraela, iza koje nije stajala ona država koja jedina može odobriti prodaju, a to je SAD.

Kad se uz tu vrstu 'sklonosti' izraelskoj ponudi doda dosta čudan zaključak stručnog povjerenstva da 30 godina stari i žestoko izraubani izraelski avioni F-16 Barak imaju niže operativne troškove od novih Gripena, ali i novih američkih F-16 Block 70, pojavljuje se sumnja u pogodovanje Izraelu, što bi svakako trebalo istražiti Državno odvjetništvo.