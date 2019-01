Milinović sprema vruću kašu HDZ-u i poručuje: Moju kičmu nitko ne može lomiti

'Na mojoj listi će vjerojatno biti neki ugledni članovi HDZ-a', komentirao je Darko Milinović pad proračuna u Ličko-senjskoj županiji zbog čega će se ići u nove izbore

Milinović kaže da je županijska skupština odgođena kako bi netko izvršio pritisak na zastupnike da se odbaci proračun. 'Kustić mi je na Badnjak rekao da će proračun biti donesen uz neke amadmane, i ja sam rekao u redu. Nakon toga mi se nije htio javiti na telefon i tad mi je bilo jasno da je neka druga igra u pitanju. Iz centara moći u Zagrebu je odlučeno da proračun Ličko-senjske županije mora pasti', kazao je Milinović za N1.

Na pitanje misli li da je šef HDZ-a, Andrej Plenković, osobno odlučio o tome, kaže: 'Nisam to rekao.'

'Je li netko u njegovo ime, je li on, je li netko da on to ne zna... Ako on to zna, to je dno dna političkog odlučivanja o sudbini županije koja ima problema s demografijom i gospodarstvom. Na ovaj način se bilo kakve investicije odbacuju do šestog-sedmog mjeseca', govori Milinović.