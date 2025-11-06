Hoće li Nicolierov ubojica ikad na sud? 'Hrvatska je napravila sve, možda Francuzi uspiju'

Nakon ispraćaja ponovno se počelo potezati pitanje kaznene odgovornosti za njegovo ubojstvo . Francuski veleposlanik u Hrvatskoj, Fabien Fieschi ranije je istaknuo da je suradnja s hrvatskim pravosuđem i administracijom bila izvrsna .

" Hrvatska je napravila sve što je mogla napraviti . Posljednje što smo učinili – došli su predstavnici francuskih sudbenih vlasti, sve što su tražili u svemu im je udovoljeno, da pregledaju kostur pokojnika, niz drugih radnji da obave, da pročitaju dokumentaciju i oni su zadovoljno otišli", rekao je Turudić za Dnevnik Nove TV .

Krunski svjedok

Nicolierov krvnik je već godinama poznat. No, on je dobio oprost od kaznenog progona, iako ga se tereti za više ubojstava.

"Mi smo još 12. travnja 2018. donijeli rješenje o provođenju istrage protiv Spasoja Petkovića zvanog Štuka. Vrlo brzo, 18. svibnja, smo poslali zamolnicu u Beograd s obrazloženjem da je on svjedok-suradnik, da on ima procesni imunitet i da se ne može dva puta za isto suditi i prema njemu postupati. Kod nas bi se on zvao 'krunski svjedok'. On je dobio oprost od kaznenog progona jer je nešto rekao, a njega se tereti za izravno ubojstvo četiri ili pet osoba, među kojima i Jean-Michel", rekao je Turudić.

Dodao je da je takav pravni stav suprotan Ženevskoj konvenciji o postupanju prema ratnim zarobljenicima. "Francuska je ipak veća država od Hrvatske, možda oni uspiju", zaključio je Turudić.