čekanje pravde

Hoće li Nicolierov ubojica ikad na sud? 'Hrvatska je napravila sve, možda Francuzi uspiju'

M.Da.

06.11.2025 u 20:24

Ivan Turudić
Ivan Turudić Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic
Nakon sprovoda Jeana Michela Nicoliera postavilo se pitanje kaznene odgovornosti Spasoja Petkovića Štuke za njegovo i još nekoliko ubojstava. No, Ivan Turudić kaže da je Hrvatska po tom pitanju učinila sve

Tisuću ljudi ispratile su posmrtne ostatke francuskog dragovoljca Jeana Michela Nicoliera, koji su nakon 34 godine pronađene na Ovčari.

Nakon ispraćaja ponovno se počelo potezati pitanje kaznene odgovornosti za njegovo ubojstvo. Francuski veleposlanik u Hrvatskoj, Fabien Fieschi ranije je istaknuo da je suradnja s hrvatskim pravosuđem i administracijom bila izvrsna.

Ispraćaj Jean-Michela Nicoliera Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL

Glavni državni odvjetnik, Ivan Turudić je nakon posljednjeg ispraćaja Nicoliera potvrdio da su francuski istražitelji stigli u Hrvatsku.

"Hrvatska je napravila sve što je mogla napraviti. Posljednje što smo učinili – došli su predstavnici francuskih sudbenih vlasti, sve što su tražili u svemu im je udovoljeno, da pregledaju kostur pokojnika, niz drugih radnji da obave, da pročitaju dokumentaciju i oni su zadovoljno otišli", rekao je Turudić za Dnevnik Nove TV.

Krunski svjedok

Nicolierov krvnik je već godinama poznat. No, on je dobio oprost od kaznenog progona, iako ga se tereti za više ubojstava.

"Mi smo još 12. travnja 2018. donijeli rješenje o provođenju istrage protiv Spasoja Petkovića zvanog Štuka. Vrlo brzo, 18. svibnja, smo poslali zamolnicu u Beograd s obrazloženjem da je on svjedok-suradnik, da on ima procesni imunitet i da se ne može dva puta za isto suditi i prema njemu postupati. Kod nas bi se on zvao 'krunski svjedok'. On je dobio oprost od kaznenog progona jer je nešto rekao, a njega se tereti za izravno ubojstvo četiri ili pet osoba, među kojima i Jean-Michel", rekao je Turudić.

Dodao je da je takav pravni stav suprotan Ženevskoj konvenciji o postupanju prema ratnim zarobljenicima. "Francuska je ipak veća država od Hrvatske, možda oni uspiju", zaključio je Turudić.

Posljednji ispraćaj Jean-Michela Nicoliera Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL

Francuz hrvatskih korijena, Arnaud Bilen, pak dodaje da surađuje s belgijskim odvjetnikom kojeg je angažirala Nicolierova obitelj. Navodno postoji svjedok ubojstva koji trenutno živi u Norveškoj. 

"Sutkinja koja vodi postupak u Francuskoj je jako kvalitetna, jako motivirana, jako poduzetna, jako je dobro razumjela spis i ja mislim da je postupak pri kraju i da možemo uskoro očekivati međunarodnu tjeralicu protiv osumnjičenika", izjavio je za Dnevnik Nove TV.

