Restart koalicija potisnula HDZ na drugo mjesto, Plenković najpozitivniji, a Milanović najnegativniji političar

promocija plus

Istraživanje provedeno na uzorku od 1300 birača

Istraživanje je provela agencija PROMOCIJA PLUS od 02. do 05. lipnja 2020. CATI metodom (telefonski) na uzorku od 1300 punoljetnih građana Republike Hrvatske. Standardna pogreška uzorka iznosi +/- 2,77 posto, uz razinu pouzdanosti od 95 posto. S RTL-a napominju da je istraživanje rađeno kao da je Hrvatska jedna izborna jedinica, čime se, kroz rezultate, mogu isčitavati trendovi. Navode i kako će u tjednu uoći parlamentarnih izbora agencija Promocija plus za RTL provesti istraživanje u svih deset izbornih jedinica koje će objaviti u tjednu uoči izbora.