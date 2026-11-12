Herman prozvao Tomaševića zbog slučaja Jankomir: 'Da se to dogodilo u državnoj bolnici...'

Naglasio je da zbog Periševe smrti gradski zastupnici neće istraživati kaznenu odgovornost, nego političku, te ponovio pitanje zašto se 14 dana čekalo s pregledom snimke videonadzora. “Zašto (ravnateljica) nije u istom trenutku prijavila taj incident Ministarstvu zdravstva", upitao je?

“ Bi li Kristijan bio George Floyd da se ovako nešto dogodilo u bolnici koja je pod ingerencijom države ?”, upitao je, ocijenivši da su čelnici Zagreba u prošlosti za “daleko manje incidente” tražili odgovornost države, premijera i ministara.

Na konferenciji za medije Kluba gradskih zastupnika HDZ-DP-HSU Herman je izrazio sućut obitelji i ispričao joj se “što se ova tema mora politički raspraviti” umjesto da u miru oplakuje člana obitelji.

Prema njegovim riječima, prijava je po zakonu trebala ići ministarstvu, odnosno kabinetu ministrice, a ne zdravstvenoj inspekciji. Dodao je da je ministrica zdravstva Irena Hrstić “osoba koja je cijelo vrijeme govorila istinu, koja je postupala po zakonu” te odbacio pozive za njezinu ostavku na društvenim mrežama.

Upitan o tvrdnji nestranačkog zastupnika Trpimira Goluže da je gradonačelnik Tomislav Tomašević za slučaj znao ranije, nego što tvrdi, Herman je rekao da je, ako je to istina, “njegov krimen ne velik, nego ogroman”. Tomašević je u međuvremenu odbacio optužbe da je za slučaj znao ranije.

“Ali ako želite upravljati nekim bolničkim sustavom, onda valjda morate snositi i nekakvu odgovornost”, rekao je Herman.

Predsjednik Kluba gradskih zastupnika HDZ-DP-HSU Mario Župan podsjetio je da od sedam članova Upravnog vijeća Klinike četiri imenuje gradonačelnik te da je predsjednik Upravnog vijeća Mirando Mrsić, koji je ravnateljicu isprva branio, a u srijedu navečer u televizijskoj emisiji najavio da bi mogla biti smijenjena.

“Danas ujutro imamo ostavku ravnateljice”, rekao je, ocijenivši da gradska vlast poručuje kako “oni nisu odgovorni” te da će “žrtvovati ravnateljicu” i upitao što je s odgovornošću upravnog vijeća i Grada kao osnivača. Podsjetio je i da je prije nekoliko mjeseci bivši ravnatelj te bolnice podnio ostavku i bio uhićen zbog korupcije.

Kristijan Josip Periš (32) umro je u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, čiji je osnivač Grad Zagreb, 21. listopada, a zbog sumnje na teško ubojstvo sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor četvorici medicinskih tehničara.

Klinika je u četvrtak potvrdila da je ravnateljica Majda Grah podnijela neopozivu ostavku koju je upravno vijeće klinike prihvatilo na izvanrednoj sjednici.