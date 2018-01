HDZ-ovac Mikulić: Podržat ćemo Bandićev prijedlog odluke o otpadu uz ove uvjete

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Andrija Mikulić (HDZ) u ponedjeljak je istaknuo da će gradski zastupnici HDZ na skupštinskoj sjednici u utorak podržati odluku o prikupljanju otpada na prijedlog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića ukoliko im se argumentiraju propisani iznosi naplate kazni za pojedini prekršaj koji se u tom prijedlogu odluke navode

'Dosta je manjkava odluka i ima još dosta pitanja koja ćemo, nadam se, do sutra riješiti', istaknuo je Mikulić na konferenciji za novinare uoči sjednice zagrebačke Gradske skupštine na kojoj će biti prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u gradu Zagrebu.

Mikulić je podsjetio kako na razini države nema propisanih iznosa kazni, a Grad Zagreb ih propisuje pa je pozvao Grad da to ne bude u prvom planu.

'To su manjkavosti oko kojih ćemo razgovarati i vidjeti što i kako', rekao je.

Smatra da treba podići svijest građana za odvojeno prikupljanje otpada, a ne definirati strogoću kaznama te upozorava da, što se tiče ozbiljne politike prema otpadu, tu Grad Zagreb 'stoji na mjestu' jer nema ni plana gospodarenja otpadom niti strategije.

Podsjećajući da je rok donošenja odluke 1. veljače, upitao je zašto se, nakon Vladine odluke, čekalo tri mjeseca, da se Grad Zagreb uskladi pa je sad situacija takva da se odluka mora donijeti. No, dodao je, na prijedlog odluke pripremljeni su amandmani, pa se nada da će se tako olakšati građanima i poboljšati kvaliteta pružanja usluga.

'Nije problem odluku donijeti, ali treba je provesti', poručio je Mikulić pitajući je li Čistoća - podružnica Zagrebačkog holdinga pripremila spremnike i sve ostalo što je potrebno za provođenje te odluke.

Mikulić je na konferenciji za novinare negodovao i zbog premalog broja Zagrepčana koji se javljaju za obnovu pročelja te dodao da je svega pet zgrada apliciralo za obnovu pročelja. Podsjetio je na, kako kaže, grandiozne izjave gradonačelnika Bandića za taj projekt kojega je nazvao 'zagrebačkim new dealom' te komentirao da 'možda neki deal je, ali nije zagrebački'.

Osvrnuo se i na Bandićeve najave smanjenja plaća u Gradskoj upravi te rekao da je to ingerencija gradonačelnika, ali smatra da ljudi za to što rade trebaju imati i adekvatnu plaću. U Gradu se, dodaje, može uštedjeti na drugim stvarima, primjerice na natječajima na koje se Grad javlja, a koji 'padnu' zbog nekog detalja - a to onda košta.