Zastupnik Demokrata Mirando Mrsić u četvrtak je poručio kako HDZ priprema "Titanic scenarij" nakon izbora u kojem će čamac za spašavanje imati samo privilegirani, a socijalno ugroženi, umirovljenici, radnici i poslodavci koji nisu na HDZ-ovoj platnoj listi će jedva preživljavati.

"Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović, bez da je trepnuo, uzeo je gotovo pola milijardi kuna osobama s invaliditetom kako bi utišao poslodavce. Ova sredstva potpora za očuvanje radnih mjesta bila su mahom isplaćivana i socijalno neosviještenim tvrtkama koje nikad nisu zaposlile ni jednu osobu s invaliditetom. To znači da im je ova Vlada sada i sredstva vratila s kamatom", kazao je Mrsić na konferenciji za novinare. Izmjene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i uzimanje novca invalidima, istaknuo je, podržali su SDP i MOST dok, dodao je, on i Hrelja, Vlaović, Vucelić i Sabolek nisu podržali taj zakon koji otima novce invalidima. Mrsić je kazao da je oštro upozoravao HDZ kako to ne smiju radi te da HDZ-ova ‘alanfordovska’ vlast uzima osobama s invaliditetom i daje pjevačima, nogometašima, naftašima i Škori.