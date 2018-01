Hasanbegović uplatio novac za Forum i Lupigu: Očekujem poklone koje su obećali donatorima

Saborski zastupnik i zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Zlatko Hasanbegović u srijedu je komentirao situaciju vezanu uz medije u Hrvatskoj, posebice one neprofitne, ističući kako ne odustaje od svojeg ranijeg stava da neprofitne medije ne treba financirati državnim novcem

'Dakle ono što sam mislio o neprofitnim medijima to sam jasno govorio i učinio te riješio na jedini mogući način - a to je da se oni ne mogu financirati iz državnog proračuna. To je bila moja politika, nisam se skrivao iza svojih odluka, kao što se skriva vlada Andreja Plenkovića. Sve što sam imao rekao sam o tome dok sam bio ministar', kazao je Hasanbegović, a prenosi N1. Bivši ministar kulture pritom je pohvalio dio neprofitnih medija koji su krenuli, kako je rekao, 'jedinim mogućim putem' pokrenuvši crowfunding kampanje. Radi se naime o portalima Forum.tm i Lupiga.com.

'Budući da sam ja od onih koji su čitali i čitaju ih, na račun sam im uplatio svoja privatna sredstva. Jedino što ih sad pozivam da mi dostave simbolične poklone koje su obećali svima koji su uplatili sredstva, a to dosad nisu učinili', kazao je Hasanbegović, poručujući da se medijski pluralizam ostvaruje na drugačiji način, a da su navedeni portali 'političko-ideološke platforme'. Na Hasanbegovićev komentar vrlo brzo su reagirali urednici spomenutih portala, urednik Foruma Goran Borković te Lupige Ivor Fuka. 'Gospodin Hasanbegović još jednom pokazuje kako ljudi koji slabo shvaćaju neke stvari, a petljaju se u njih, mogu završiti na odgovornim pozicijama. Naime, istina je da je bivši ministar prije nekoliko dana, kako sam kaže, uplatio simboličan iznos za Lupiginu kampanju. Ministar je to učinio izravno na naš žiro račun, a ne putem Indiegogo platforme na kojoj se nalaze „nagrade“ za podržavatelje. Sistem je vrlo jednostavan i zaista je fascinantno kako ga dotični nije uspio shvatiti niti nakon što je imao identično iskustvo s Forumovom kampanjom. Dakle, na Indiegogou se nalaze perkovi na kojima veliki slovima piše 'GET THIS PERK'. Odabirom jednog od njih otvara se sučelje u kojem upišete vašu adresu i potom izvršite uplatu. Bivši ministar to nije učinio, za razliku od oko 600 onih koji su svoje perkove izabrali i platili za njih', kazao je za N1 urednik Lupige Ivor Fuka.

'Možda je problem engleski jezik, ne znam. Uistinu nismo vidoviti da znamo što želi Hasanbegović, a sve i da je uistinu uzeo neki perk, on mu ne može biti isporučen prije nego kampanja završi, pogotovo jer kod svakog perka piše datum dostave nagrade i on je uglavnom nekoliko mjeseci nakon što se kampanja okonča. Dakle, da ponovimo samo za bivšeg ministra – uplatom na žiro račun nije moguće dobiti perk. Ukoliko uistinu želi neki perk, a pretpostavljam da je to majica s pločom Trga maršala Tita, onda na Indiegogou mora izabrati taj perk i uplatiti za njega na istom mjestu. Na koncu ne mogu ne primjetiti kako je licemjerno da gospodin Hasabegović poziva nekoga da podrži neprofitne medije, jer je upravo on osoba koja je učinila najviše da se ti mediji pogase', zaključio je Fuka.

Oglasio se i urednik Foruma Goran Borković.

'Gospodin Hasanbegović bi kao uvaženi saborski zastupnik i gradski skupštinar - dakle, kao netko tko bi trebao biti najbolji među nama - trebao znati da postoje određena pravila kojih se trebaš pridržavati, ako želiš sudjelovati u nečemu. Svejedno radi li se o društvu, nogometu ili crowdfundigu. Elem, da bi ostvario pravo na nagradu iz tzv. perka u crowdfundingu potrebno je da uplatiš novac preko platforme i ubilježiš se na njoj za određenu naknadu, bila ona knjiga, slika, pleska ili što već. Hasanbegović je uplatio novac Forumu na žiro račun i usmeno zatražio knjigu. Upozorili smo ga da to tako ne ide! Odgovorio je da je on idiot za te stvari. Dugo smo mozgali što s tim 'njegovim' parama i nakon dvije minute zaključili da je to i tako javni novac koji je ovaj dobio obnašajući dužnost ministra, pa da ćemo ga iskoristiti tako da ćemo isti taj iznos uplatiti nekom novinaru koji nikad nije napisao tekst na portalu Forum.tm, a voljan je rekapitulirati Hasanbegovićevo političko djelovanje. Rečeno - učinjeno! Prva novinarka koja se javila na taj natječaj bila je Iva Tomečić koja je napisala tekst i zasluženo dobila 'Hasanbegovićev' novac. A to što je on 'idiot za te stvari', ne bi trebao biti naš problem da nije idiot i puno šire! Upravo zato ću mu osobno pokloniti nešto iz vlastite biblioteke. Možda mu Lucićeva 'Haiku haiku, jebem ti maiku' pomogne', zaključuje Borković. Na pitanje kako komentira nestanak profila 'Di su pare' na Facebooku, Hasanbegović je odgovorio kako o tome ne zna ništa jer ne koristi Facebook.