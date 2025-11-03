HAK upozorava: Obilni pljuskovi čine ceste još opasnijima. Mogući su i odroni

Mogući su i odroni na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8), dodaje HAK.

Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, a u zonama radova i privremene regulacije prometa mogući su kraći zastoji i vožnja u koloni.

HAK poziva vozače da izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila.