STANJE NA CESTAMA

HAK upozorava: Obilni pljuskovi čine ceste još opasnijima. Mogući su i odroni

M.Č./Hina

03.11.2025 u 07:33

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, a zbog ponegdje obilnijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, navodi Hrvatski autoklub u ponedjeljak ujutro uz poziv vozačima da vožnju prilagode vremenskim uvjetima

Mogući su i odroni na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8), dodaje HAK.

Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, a u zonama radova i privremene regulacije prometa mogući su kraći zastoji i vožnja u koloni.

HAK poziva vozače da izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

