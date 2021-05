HAK: Radovi na A1 u tunelima Sveti Rok, Mala Kapela i Konjsko

Zbog radova na autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče u tunelima Sveti Rok, Mala Kapela i Konjsko vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi, izvijestio je u utorak Hrvatski autoklub (HAK)

Na A3 Bregana-lipovac do 10. lipnja zbog radova na nadvožnjaku u čvoru Lučko na zagrebačkoj obilaznici vozi se prema privremenoj regulaciji prometa koja je postavljena i na Jadranskoj aveniji; do 1. lipnja zbog radova na nadvožnjaku Rugvica vozi se uz privremenu regulaciju prometa, u smjeru Lipovca po dva sužena prometna traka, a u smjeru Bregane zatvoren je samo zaustavni trak.

Zbog radova u tunelima Plasina i Grič u smjeru Dubrovnika, od sjevernog portala tunela Plasina do južnog portala tunela Grič vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Zagreba, uz smanjenu brzinu kretanja.

sve do 31. svibnja

Na A4 Goričan-Zagreb privremena regulacija prometa (vozi se suženim kolnikom te se očekuju manji zastoji i kolone od ponedjeljka do petka od 6:00 do 9:00 sati: do 21. svibnja u zoni čvora Sveta Helenau smjeru Zagreba.

Na A6 Rijeka-Zagreb do 2. lipnja kroz tunel Tuhobić vozi se dvosmjerno desnom tunelskom cijevi (smjer Rijeka).

Granični prijelaz Plovanija zatvoren je za promet do 31. svibnja u 17:00 sati (zbog radova u Republici Sloveniji). Obilazak je preko graničnog prijelaza Kaštel.

Zbog povremeno pojačanog prometa i aktualnih epidemioloških kontrola na većini graničnih prijelaza moguća su čekanja u putničkom i teretnom prometu.

U pomorskom prometu nema poteškoća.