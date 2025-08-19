izmjene zakona

Stižu strože kazne za romobiliste: Imamo 70 posto više prekršaja i nesreća nego lani

V. B

19.08.2025 u 20:37

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Miljevic / PIXSELL/PIXSELL
Zagrebačka policija prošlog je tjedna provela ciljanu akciju nadzora romobilista, a rezultati su poražavajući. Od 250 zaustavljenih, čak 109 ih je bilo u prekršaju. Na jesen stižu strože kazne

'Svi, neovisno o dobi, moraju nositi zaštitnu kacigu', upozorio je u RTL-u Danas Mišel Matošević, policijski službenik za preventivu cestovnog prometa PU zagrebačke.

Romobil se smije voziti tek od 14. godine, maksimalnom brzinom od 25 km/h i bez slušalica u oba uha.

Po Zakonu, romobilisti moraju voziti biciklističkom stazom, a ako ona ne postoji – pješačkom zonom ili zonom smirenog prometa brzinom do 5 km/h. Na autocestu ili brzu cestu ne smiju. U akciji je otkriveno i da 10 posto prekršitelja čine maloljetnici.

'Imamo igračku koja je prestala biti igračka jer je postala veoma opasna, nekako ja percipiram da igračke nisu opasne. Mislim da otprilike isti razlog leži u tome da roditelji ne vežu svoju djecu u automobilima. Pretpostavit ću da to nije manjak ljubavi nego jednostavno neodgovornost. Ja sam čak sklon vjerovati da se radi o neznanju o mogućim opasnostima, i opet ponavljam mislim da se trebaju povećati mandatne kazne i ako ništa drugo da će kroz te kazne ljudi prepoznati koja je to opasnost“, upozorava prometni vještak Krunoslav Ormuž.

Policija već radi na izmjenama Zakona. U radnoj skupini su uz policiju i Fakultet prometnih znanosti, HAK te Ministarstvo prometa, a promjene se očekuju na jesen.

'U prvih sedam mjeseci ove godine imamo 70 posto više utvrđenih prekršaja i prometnih nesreća nego lani' rekao je Matošević.

Mnogi stručnjaci traže i uvođenje obveznog osiguranja romobila, kako bi se napokon dobila evidencija njihovog broja i vlasnika.

