HAK: Prometna nesreća na A6 u tunelu Tuhobić, u smjeru Rijeke

Prometna nesreća je na autocesti A6 u tunelu Tuhobić u smjeru Rijeke, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat, izvijestio je u petak Hrvatski autoklub (HAK)
Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. U krajevima s maglom kolnici su vlažni i skliski. HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.
U pomorskom prometu nema poteškoća. Do 30. rujna trajekt na liniji Split-Supetar će iz luke Split isplovljavati u 16:50 umjesto u 16:30 sati, a iz luke Supetar u 18:20 umjesto u 18 sati. Na graničnim prijelazima nema dužih čekanja.
Vremenska rognoza za petak
Djelomice, u Dalmaciji i pretežno sunčano, u unutrašnjosti popodne lokalno pljuskovi, a na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj već od jutra, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za petak.
Ujutro u kopnenim krajevima mjestimice magla. Vjetar slab. Na sjevernom Jadranu do umjereno jugo, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka od 24 do 28 Celzijevih stupnjeva.