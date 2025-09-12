HAK: Prometna nesreća na A6 u tunelu Tuhobić, u smjeru Rijeke

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. U krajevima s maglom kolnici su vlažni i skliski. HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.

U pomorskom prometu nema poteškoća. Do 30. rujna trajekt na liniji Split-Supetar će iz luke Split isplovljavati u 16:50 umjesto u 16:30 sati, a iz luke Supetar u 18:20 umjesto u 18 sati. Na graničnim prijelazima nema dužih čekanja.