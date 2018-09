HAK izdao upozorenje vozačima i jedno važno pravilo za roditelje

Hrvatski autoklub je zbog početka školske godine i velikog broja djece u prometu izdao upozorenje vozačima da oprezno voze i nekoliko savjeta školarcima kako se ponašati u prometu

Nova školska godina znači povećani broj djece, školaraca u prometu. Vozači kao najodgovorniji sudionici u prometu, osobito oprezno morat će voziti u blizini škola, vrtića, ali i cestama u naseljima koje vode u smjeru škola. Vozači, pridržavajte se prometnih propisa i pravila i poštuje prometne znakove. Podsjećamo vas da je brzina kretanja vozila u blizini škola i vrtića ograničena na najviše 40 km/h. Roditelji, prije polaska u školu, osobito učenicima nižih razreda, ponovite kako se pravilno ponaša u prometu, prođite s njima put do škole, upozorite ih na najopasnija mjesta, priopćili su iz HAK-a.

Obratili su se i djeci s nekoliko savjeta:

nikad ne pretrčavajte cestu!

ne ometajte kretanje vozila!

hodajte pažljivo!

nikad ne izlazite na cestu između parkiranih automobila!

hodajte nogostupom ili pješačkom stazom!

cestu prelazite samo po zebri!

cestu prelazite na znak zelenog svjetla ili na znak policajca!

uvijek pogledajte lijevo pa desno, a cestu prelazite samo ako u blizini nema vozila!

Još jedno vrlo značajno pravilo odnosi se na roditelje, ističu u HAK-u.

Kad vozite svog predškolca ili školarca u školu ili vrtić, ne zaboravite ih vezati u odgovarajućoj autosjedalici na stražnjem sjedalu (do 135 cm visine), samostalno na stražnjem sjedalu (od 135 do 150 cm visine) ili na prednjem sjedalu ako su viša od 150 cm. Kako je navedeno u izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 92/14) u 4. članku. Ne zaboravite da pojas spašava život, a osobito dječji. Hrvatski autoklub i udruženi autoklubovi i ove, 2018. godine, organiziraju akciju Sigurno u školu s HAK-om namijenjenu prije svega djeci u dobi od 5 do 8 godina i njihovim roditeljima. Njome se želi senzibilizirati i upozoriti javnost, osobito vozače na pojačani oprez u prometu u prvim danima rujna kad se zbog početka škole na naše ceste vraćaju školarci, među kojima je velik broj prvoškolaca koji se po prvi puta pojavljuju kao samostalni sudionici u prometu i predstavljaju potencijalnu opasnost.