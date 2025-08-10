SAMO OPREZNO

Kolone, zastoji i prometne nesreće diljem Hrvatske: HAK objavio gdje su kritične točke

M.Č./Hina

10.08.2025 u 09:52

Prometna kamera na naplatnoj postaji Lučko.
Prometna kamera na naplatnoj postaji Lučko. Izvor: Screenshot / Autor: HAK
Bionic
Reading

Pojačan je priljev vozila iz smjera Buzina prema naplatnoj postaji Lučko autoceste A1, gdje se u smjeru mora stvorila kolona duga oko jednog kilometra, izvijestio je u nedjelju Hrvatski autoklub (HAK)

Stanje na cestama:

  • Na dionici A1 između Lučkog i Bosiljeva 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama, uz moguće kraće zastoje.
  • Predmet na kolniku autoceste A1, na 13. kilometru u smjeru Zagreba, usporava promet, pa se vozi uz ograničenje brzine od 100 kilometara na sat. Vozačima se savjetuje pojačan oprez.
  • U smjeru Zagreba, između Karlovca i Jastrebarskog, promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom zbog prometne nesreće na 32. kilometru, a kolona je duga oko dva kilometra.
  • Kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih kolona – najviše do jednog kilometra.
  • Na autocesti A2 Zagreb–Macelj i A6 Rijeka–Zagreb promet je protočan u oba smjera.
  • Na Istarskom ipsilonu pojačan je promet prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija, dok kod tunela Učka u oba smjera nema dužih kolona. Na Krčkom mostu promet se odvija bez čekanja u oba smjera.
  • Na Jadranskoj magistrali (DC8), između Klenovice i Senja, kod mjesta Smokvica Krmpotska, zbog prometne nesreće vozi se naizmjence, jednim prometnim trakom.
Prometna kamera na naplatnoj postaji Lučko.
Prometna kamera na naplatnoj postaji Lučko. Izvor: Screenshot / Autor: HAK

Zabrane prometa

  • Zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti DC1, na snazi je danas, 10. kolovoza, od 12 do 23 sata.
  • Na državnoj cesti DC27, zbog sajma u Benkovcu, pojačan je priljev vozila iz smjera Karina i Šopota, a ostalim sudionicima u prometu savjetuje se korištenje alternativnih cestovnih pravaca.

Povremeno je pojačan putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SVE OPASNIJA SITUACIJA

SVE OPASNIJA SITUACIJA

Tajvan već sprema odgovor: Pazite što su Kinezi napravili u Južnom kineskom moru
UHIĆEN U TURSKOJ

UHIĆEN U TURSKOJ

Brat oslobođenog kapetana Bekavca: 'Šok i nevjerica. Jučer me nazvao, a danas - iznenađenje'
NOVE NAPETOSTI

NOVE NAPETOSTI

Armenija i Azerbajdžan potpisali mirovni sporazum. Iran sada prijeti blokadom koridora

najpopularnije

Još vijesti