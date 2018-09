Ovih pet pravila učinit će Internet sigurnijim mjestom za vaše dijete

Jednom kada krenu u školu, djeca se počinju samostalno socijalizirati sa svojom širom okolinom, to uključuje i onu digitalnu. Isto kao i u stvarnom životu, na roditeljima je da djecu pripreme na sve zamke koje mogu susresti istražujući Internet, a ovo je nekoliko savjeta kako da to učinite

Internet je jedno od najvećih tehnoloških dostignuća čovječanstva i možemo biti sretni što živimo u dobu u kojem imamo do sada neviđeni pristup informacijama, idejama i ljudima. No te informacije, ideje i ljudi znaju biti zlonamjerni i mogu prevariti neiskusne putnike informacijskim autocestama, a to su najčešće upravo djeca.

Iako većina djece dobije svoj prvi pametni telefon oko desete godine života, s Internetom se počinju susretati prije svoje četvrte godine putem uređaja odraslih ukućana. Vrlo često je to pasivno iskustvo koje im odrede roditelji kako bi ih okupirali, ali i tada može doći do neželjenih posljedica, pogotovo kod streaming platformi koje putem algoritama određuju nadolazeći sadržaj.

Kod školaraca koji Internet koriste proaktivno i mogu mu pristupiti skoro bilo gdje, te se opasnosti multipliciraju. Zato je bitno dijete aktivno i dugoročno učiti pravilnom i odgovornom ponašanju u digitalnoj okolini nevezano uz uređaj putem kojeg joj pristupa. Na ovih pet stvari treba najviše paziti:

Gradite povjerenje