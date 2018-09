Kako osigurati to da vaš školarac bude što sigurniji sudionik u prometu i da se što manje brinete?

Roditelji najbolje znaju kada je najbolje vrijeme da njihova djeca sama krenu u školu, no taj trenutak ne dolazi sam od sebe, već mu prethodi i dug period zajedničkih odlazaka do škole i aktivnog učenja o prometu i svijetu oko sebe. Da taj put olakšamo, pripremili smo niz savjeta kako bismo osigurali to da vaše dijete bude što sigurnije, a da se vi tako osjećate

Postoje oni rijetki trenuci velikih promjena u malim životima kada djeca postanu dovoljno velika da budu odgovorna za nešto, a kada je u pitanju odlazak u školu bez pratnje roditelja, to je odgovornost za sebe. Pogotovo na ulici. Zato je bitno što ranije djetetu usaditi kulturu ponašanja u prometu, ali i prema svojoj okolini, upoznajući ga sa svim opasnostima i kušnjama koje putem može sresti. Djeca imaju trećinu vidnog polja odraslih ljudi, periferna vizija im je mala, ne mogu procijeniti udaljenost i brzinu vozila u pokretu, prostorna koordinacija im je slabija, impulzivna su i ne razumiju realne posljedice nepažnje. Zato je bitno odmalena aktivno ih učiti biti odgovornim sudionicima u prometu, puno prije nego ih eventualno mislite pustiti same u školu. Djeca kao pješaci

Najbolji način je učiti ih primjerom: hodati s djetetom svim mogućim rutama koje vode do škole, isticati opasne točke i situacije koje se mogu dogoditi i pokazati mu kako i zašto vi reagirate u njima, poštujući propisana pravila. Treba mu svakako naglasiti da zato što sada poznaje svoju okolinu to ne znači da može biti sigurno i da nema opasnosti. Način na koji ćete to raditi prilagodite karakteru djeteta. Neka su djeca živahna i impulzivna, neka su plaha i nesigurna. Kao roditelj najbolje znate svoje dijete te prilagodite 'tečaj' tome kako bi ono moglo reagirati, a ne onome za što mislite da bi netko mogao napraviti. Dok se šećete, probajte učenje pretvoriti u igru i s djetetom pogađajte prometne znakove, što oni znače, ali neka ono objašnjava vama, te ga probajte ispraviti potpitanjima kako bi samo došlo do zaključka i tako bolje zapamtilo prometnu signalizaciju. Pokušajte mu dočarati i drugu stranu, onu vozača. U vožnji ga animirajte da promatra otprije poznatu okolinu i pokuša vidjeti kako mu se percepcija promijenila s obzirom na to da je sada 'vozač', a ne pješak. Jednom kada procijenite da je dijete dovoljno samostalno i savjesno, možete ga puštati samog na manjim rutama, uz neposredan nadzor. U tome vam može pomoći i tehnologija. Ako smatrate da dijete nije dovoljno veliko da ima pametan telefon, uređaji poput pametnog sata Myki savršeni su za nenametljiv nadzor njegove aktivnosti.

MyKi je istovremeno mobitel i sat te tim putem možete direktno komunicirati s vašim djetetom. GPS vam putem aplikacije na vašem telefonu svakih pet sekundi javlja gdje se ono nalazi, a možete postaviti i sigurne zone poput unutrašnjosti škole. Osim toga, javlja ako je sat skinut, može slati SOS pozive jednim gumbom te prati fizičku aktivnost i stanje vašeg djeteta. I određene aplikacije mogu pomoći u boljem razumijevanju prometa malih sudionika, poput Safety for Kids, koja putem vizualno predstavljenih priča upoznaje djecu s raznim opasnostima i situacijama koje mogu susresti u susjedstvu (na vrlo primjeren način) te im nudi više mogućnosti kako te situacije riješiti. Većina ih je, nažalost, na engleskom, ali vrlo bazičnom i vizualno su bogate kako biste što efikasnije prenijeli poruke klincima. Odrasli kao vozači

Edukacijom, vlastitim primjerom i praksom možemo osigurati što veću sigurnost djeteta u prometu, ali ipak velika, najveća, odgovornost leži na odraslima i njihovoj svijesti o vlastitoj vožnji. I vi ste vjerojatno sudionik u prometu s ove, za djecu, opasne strane. Savjesnim sudjelovanjem u prometu pomažete većoj sigurnosti vaše, ali i sve ostale djece. Kada se vozite, probajte izbjegavati rute na kojima je velika koncentracija djece. Izbjegavajte situacije koje vam mogu izazvati stres i nesmotrenost, poput gužvi, koristeći GPS aplikacije koje javljaju gustoću prometa i stanje na cestama.

Iako upozoravamo da djeca lako mogu precijeniti vlastite mogućnosti, niti odrasli nisu imuni na to. Ako ništa drugo, toliko smo navikli na vlastitu vožnju da je ne možemo objektivno procijeniti. Aplikacije za Android, kao što je TrueMotion Family Safe Driving, prate vašu vožnju, koliko ste puta kočili i kako, gdje ste prekoračili dozvoljenu brzinu, jeste li se javljali na mobitel… te tako možete osvijestiti i korigirati vlastitu vožnju kako biste sami bili veća sigurnost na cesti za djecu. Ono što je za klince super trenutak za roditelje je često vrlo strašan. Razvijanje samostalnosti bitan je dio zdravog odrastanja i povjerenje roditelja da dijete može samo u školu velik je trenutak u tom procesu. Zato je važno da vašeg školarca pravilno pripremite za veliki svijet i kontinuiranim radom s njim pružate mu što veću sigurnost. Ona je u vašim rukama.

