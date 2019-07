Hajdaš Dončić: Ne očekujem preveliku rekonstrukciju Vlade

Potpredsjednik Hrvatskog sabora i SDP-ov saborski zastupnik Siniša Hajdaš Dončić poručio je u četvrtak kako ne očekuje 'preveliku rekonstrukciju Vlade' budući da je ovo zadnja godina mandata premijera Andreja Plenkovića

Mišljenja je da premijer Plenković nema političke snage da to napravi te drži da 'premijerov ego želi da šest mjeseci predsjedava Europskom unijom'.

'On svim snagama želi u tom trenutku biti prvi i to je jedina misao vodilja koja njega vodio. Očekujem, dakle, isključivo kozmetičke promjene u vladi, dvoje, troje, maksimalno četvero ministara, a sve drugo bi bilo veliko iznenađenje za mene', zaključio je Hajdaš Dončić.

Na pitanje koji su to ministri koji bi po njegovom mišljenju trebali otići uztvratio je: 'Svi, a prvi Plenković'.

O tome kako gleda na bivšeg obavještajca Josipa Perkovića koji stiže iz Njemačke na služenje kazne u Hrvatskoj rekao je da 'ne gleda uopće'.

'On je, znate kako se kaže u Zagorju, 'jednom špijun, uvijek špijun'. On je kadar Franje Tuđmana i Gojka Šuška, a sve ovo što se poslije događalo je zapravo suradnja pravosudnih organa i pravosudnih vlasti Njemačke i Hrvatske. Dakle, uopće ne gledam na to', rekao je Hajdaš Dončić.

Saborsrka većina odbila kvalitetne SDP-ove prijedloge

Hajdaš Dončić i njegov stranački kolega Marko Vešligaj, govorili o svojim aktivnostima u Saboru u ovoj godini te izrazili negodovanje što je saborska većina odbila nekoliko, po njima, kvalitetnih SDP-ovih zakonskih prijedloga.

SDP je pojedinim izmjenama zakona, poput onog o porezu na dohodak, odnosno izmjenama i dopunama zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, imao namjeru građanima ove zemlje poboljšati životni standard. No odbijeni su od saborske većine koju čine HDZ, HNS i Bandićeva stranka te još neki 'žetončići', rekao je Hajdaš Dončić.

Najavio je i kako imaju još sedam zakonskih prijedloga koji čekaju da budu raspravljeni: od izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost, odnosno smanjenu stope PDV-a u turizmu, do prijedloga odluke o raspuštanju Hrvatskog sabora.

'Smatramo da ova loša Vlada, ova agonija koja traje s nekretninskim aferama ministara u Plenkovićevoj vladi mora prestati, a najbolji način za to su parlamentarni izbori', poručio je SDP-ovac Hajdaš Dončić.

Vešligaj: Nejasno dodjeljivanje proračunskih sredstava

Saborskog zastupnika i gradonačelnika Pregrade Vešligaja smeta 'nejasno' dodjeljivanje proračunskih sredstava kroz natječaje državnih ministarstava za projekte na području Krapinsko-zagorske županije.

'Analizom koju smo radili uvidjeli smo veliku zakinutost jedinica lokalne samouprave, gdje su načelnici i gradonačelnici iz redova SDP-a, u odnosu na one koji dolaze iz redova Milana Bandića, HNS-a i HDZ-a', tvrdi Vešligaj. Smatra da je županija zakinuta i kod dodjele sredstava za sanaciju klizišta. Kazao je kako u županiju stiže desetak milijuna kuna, a štete su veće od 110 milijuna.

'Podsjetit ću da smo uložili amandman kod državnog proračuna da se ta sredstva od 50 milijuna kuna za cijelu državu barem povećaju na 80 milijuna, ali je amandman odbijen, kao što je bio odbijen i amandman za elementarne nepogode kojima svjedočimo ovo ljeto', zaključio je Vešligaj.