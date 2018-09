Hajdaš Dončić: Bernardić već zivka članove komisije koja odlučuje o našim suspenzijama

Gost Novog dana televizije N1 u subotu bio je SDP-ovac Siniša Hajdaš Dončić, jedan od četvorice članova stranke koji su suspenirani zbog kritiziranja predsjenika Davora Bernardića. Statutarna komisija u utorak će odlučiti o njihovoj daljnjoj stranačkoj sudbini.

Hajdaš Dončić potvrdio je da će četvorka na sjednici Statutarne komisije imati i obranu. Bit će to Tonči Restović, Željko Kolar, Igor Dragovan i Gordan Maras. 'Nadam se da neće prevladati telefoniranje i zivkanje predsjednika, koji već sada zivka članove komisije, jer ljudi trebaju razmisliti svojom glavom i vidjeti greške. Najveća pogreška je što nam nije omogućeno da objasnimo naše postupke. Statut kaže da svakom članu treba omogućiti da kaže svoj pogled na situaciju. Nama to nije omogućeno. Statutarnu komisiju je izabrao Bernardić. Živi bili pa vidjeli. vidite da svi oni koje je on izabrao prelaze u Bandićevu stranku kojoj je i on najbliži', kazao je Hajdaš Dončić na N1 .

'Meni se neće ništa dogoditi. a ne moram živjeti od politike, nisam u vazalnim odnosima da moram klimat glavom. Isto je i s ostalima. Mi smo mogli klimati glavom i biti na svojim pozicijma do kraja mandata. Ali ja sam se počeo jako loše osjećati, a za to je kriva situacija u SDP-u. Nama se neće ništa dogoditi, a ako se te stvari ne riješe do početka zasjedanja Sabora može sve otići k vragu. Oni nas mogu suspendirati na dvije godine, ne mogu nas izbaciti iz stranke. Mi ćemo se nastaviti boriti. SDP je još vuijek velika politička stranka koja može i mora dati građanima ono što im nedostaje, a to je artikulirana oporba', dodaje.

Komentirao je i odlazak Bojana Glavaševića. 'Iznenadio me. Nazvao sam i ga i rekao da je pogriješio. Trebao je ostati, ali ovdje nije stvar Bojana. On je ok kolega i čovjek. Ovo je dokaz nesnalaženja Davora Bernardića i odlazak velikog broja zastupnika je posljedica njegovog nevođenja SDP-a', poručuje SDP-ovac.

No, odlazak potpredsjednice zagrebačkog SDP-a Tamare Čubretović nije isti. 'Bojan je razočaran, a kolege i kolegice iz zagrebačkog SDP-a su vazalno vezani za Holding i Milana Bandića. Oni koji su sastavljali listu SDP-a su je savršeno sastavili. Sve je to posljedica nesnalaženja Davora Bernardića', poručuje Hajdaš Dončić.