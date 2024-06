Hajdaš Dončić: 'Ako ću biti kandidat, meni ne treba da predsjednik Republike stane uz mene'

'Ja sam rekao da je higijenski i normalno da se prvo kandidatura prezentira na stranačkim tijelima. Dakle, nakon stranačkih tijela, većina ljudi koja je zainteresirana, nadam se da će ona objaviti javno. Ja ću to onda napraviti isključivo nakon što završi ili Predsjedništvo ili Glavni odbor.', rekao je Siniša Hajdaš Dončić gostujući u RTL Danas .

Predsjedništvo je stranke sutra, Glavni odbor krajem šestog mjeseca, kada će biti izbori, pitali su Hajdaš Dončića koji je rekao kako postoje dva razmišljanja te da svako od njih ima svoje prednosti i nedostatke.

'Jedno je da se to obavi do 20. ili 25. 7. A drugo je da se to prolongira za jesen.', odgovorio je.

On smatra kako je bolje za SDP da se 'to riješi sada', do 20. srpnja, ako se s tim složi većina članova Predsjedništva i Glavnog odbora. Smatra kako je te stvari bolje završiti odmah kako bi u rujnu, kada počne jesenje zasjedanje Sabora SDP-a imalo novo vodstvo.

Kaže kako se za stranačkog predsjednika može kandidirati svatko tko zadovoljava uvjete propisane pravilima.

Na pitanje kako je 'riječ Zorana Milanovića itekako važna u SDP-u, te kada bi hipotetski bio kandidat, je li bi Milanović stao iza njega', Hajdaš Dončić kaže: 'Meni ne treba, ako ću biti kandidat, da stane predsjednik Republike uz mene.'

Ali u dobrom ste odnosu i nema on ništa protiv?

'Ne mogu reći da nisam u dobrom odnosu s njim. Dakle, mi se poznajemo 15, 16, 17 godina, ali definitivno nije dobro da bilo tko se kandidira, pa čak i ako se ja kandidiram, dakle, da traži nekakvo mišljenje Zorana Milanovića. Zoran Milanović nije član stranke, on je predsjednik Republike. Ne vidim da bi njegova potpora bila od presudnog značaja.', odgovorio je Hajdaš Dončić za RTL Danas.