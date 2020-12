Gužve na graničnim prijelazima: Za ulazak u Hrvatsku čeka se i do sat vremena

Unatoč odluci Stožera civilne zaštite Hrvatske kojom se privremeno zabranjuje, odnosno ograničava prelazak osoba preko svih graničnih prijelaza, stvaraju se gužve. Na graničnim prijelazima sa Slovenijom čeka se i do sat vremena, a sa Srbijom do 30 minuta, javlja Hrvatski autoklub (HAK)

Do sat vremena čeka se na graničnom prijelazu Bregana za ulazak iz Slovenije u Hrvatsku za kamionski promet, dok osobna vozila čekaju do pola sata, a toliko se čeka i na ostalim otvorenim graničnim prijelazima, Macelj, Pasjak i Dubrava Križovljanska, javlja Hrvatski autoklub (HAK) na svojim službenim stranicama. Za izlazak iz Hrvatske u Srbiju preko graničnog prijelaza Bajakovo čeka se također do pola sata.

Ograničen je prelazak osoba preko svih graničnih prijelaza odlukom Stožera civilne zaštite RH do 15. siječnja 2021. godine. Prema njoj, kako navodi HAk, putnici koji dolaze iz 'zelenih područja EU' ne trebaju PCR test, niti ispunjavanje dodatnih uvjeta za ulazak u RH.