Strog režim na granicama produljen do 15. siječnja, a evo i detaljnih pravila za odlazak u inozemstvo ako ste već preboljeli Covid

Točno 151.884 hrvatska građana koja su do danas i službeno oporavljena od zaraze koronavirusom, odnosno preboljeli su Covid-19, imaju barem jednu pogodnost - putovanje u inozemstvo i povratak iz njega bez obaveznog testiranja ili samoizolacije. No pogodnost je vrlo ograničenog trajanja

Vremenski okvir od maksimalna tri mjeseca ovdje nije eksplicitno naveden, ali iz odgovora Stožera jasno je da se on i dalje primjenjuje, odnosno da po službenoj hrvatskoj definiciji upravo toliko traje imunost od ove bolesti. Premda je bilo najava da će se taj period produljiti na šest mjeseci, u skladu sa svjetskim iskustvima, to se još uvijek nije dogodilo pa na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i dalje stoji kriterij od tri mjeseca. On je bitan prije svega zbog mjere samoizolacije, koja se ne izriče preboljelima koji su ponovno bili u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom.

Kako je ogromna većina od oporavljenih 151.884 građana preboljela virus od rujna do danas, većina njih imat će pogodnosti lakšeg prelaska granica tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana i praznika - no, jasno, puno toga ovisi o režimu u državama u koje putuju.

Preostalih većih pogodnosti u Hrvatskoj nemaju: ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak prošlog tjedna objasnio je da za njih i dalje vrijedi obveza nošenja zaštitnih maski i to argumentirao neobičnom izjavom u kojoj prevladavaju pretpostavke:

'Zbog čestih pitanja o tome trebaju li oni koji su preboljeli Covid nositi masku izdali smo dokument o obavezi nošenja maski za njih. Obrazloženje toga je da još ne znamo kako imunost stečena kroz bolest utječe na transmisiju bolesti. Ako se virus naseli na sluznicu, nema dokaza mogu li imune osobe prenijeti bolest i zbog toga trebaju i oni koji su preboljeli Covid nositi masku. Tako će biti i nakon cijepljenja', rekao je Capak tom prilikom.

Pravila do 15. siječnja

Nacionalni stožer upravo danas objavio je da se postojeći režim na državnim granicama produljuje sve do 15. siječnja, a po njemu državljani EU-a mogu ući u Hrvatsku samo s negativnim PCR testom ne starijim od 48 sati ili moraju ići u samoizolaciju do pristizanja negativnog testa, uz iznimke koje se odnose na tranzit, prekogranične radnike, diplomate, pomorce, zdravstvene radnike i slične profesije. To uključuje hrvatske državljane koji žive izvan Hrvatske ili se vraćaju iz bilo koje zemlje na svijetu. Državljanima trećih zemalja dopušten je samo tranzit kroz Hrvatsku, no i ovdje postoje iznimke koje se odnose na zdravstvene i pogranične radnike, diplomate, pomorce, osobe koje putuju zbog školovanja i osoblje u prometnom sektoru.

Negativan PCR test ne traži se od putnika iz zemalja s povoljnom epidemiološkom situacijom, a u ovom trenutku to su Australija, Japan, Novi Zeland, Ruanda, Singapur, Južna Koreja, Tajland, Urugvaj i Kina - pod uvjetom da ne pokazuju znakove bolesti i da nisu bili u bliskom kontaktu s oboljelim.